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美國將向台灣報告「拜習會」結果　趙立堅：美方行徑破壞台海穩定

▲▼趙立堅。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人趙立堅痛批，美國向台灣報告「拜習會」結果，是破壞台海穩定。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登將與中國國家主席習近平，舉行上任後首次實體會晤，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sulliva）也表示，為了讓台灣對美國的支持感到安全及舒適，美國將向台灣簡報與習近平會談的情況。對此中國外交部發言人趙立堅痛批，美方行徑才是破壞台海穩定。

趙立堅在例行記者會上表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，當前台海局勢緊張根源，是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，這種行徑才是對台海和平穩定的破壞，美台官方往來違反美方作出的僅同台灣保持非官方關係的承諾。

趙立堅說，所謂美將向台灣通報中美元首會晤情況，更是嚴重違反「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」規定，性質十分惡劣，中方對此堅決反對。

趙立堅進一步指出，美方單方面炮製的《台灣關係法》，與「中美三個聯合公報」原則和國際關係基本準則背道而馳，中方從一開始就堅決反對，美方無權將國內法凌駕於國際法之上，更不得藉此干涉中國內政。

趙立堅強調，在台灣問題上，美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是所謂《台灣關係法》。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和軍事聯繫，停止售台武器，以實際行動落實不支持台獨的承諾，不要將中美關係引向危險境地。

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