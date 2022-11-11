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慶祝101歲生日！美國阿嬤曝長壽祕訣「超愛喝龍舌蘭」

101歲的瑪麗日前過生日，充滿幽默感。（翻攝 AZFamily 3TV and CBS 5 News YouTube頻道）

▲101歲的瑪麗日前過生日，充滿幽默感。（翻攝 AZFamily 3TV and CBS 5 News YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國一名阿嬤日前度過101歲生日，她頭腦清楚、機智幽默，透露長壽的祕訣，就是「超愛喝龍舌蘭！」

根據《AZFamily》報導，現住亞利桑那州的瑪麗菲利普（Mary Flip）在11月2日度過101歲生日，家人和朋友為她慶生。瑪麗一生經歷過18位美國總統、度過經濟大蕭條和二戰，但她依然保有幽默感，被問到長壽和幸福生活的祕訣是什麼？她想了一下說：「嗯，我不知道⋯龍舌蘭酒！」生日這天，她選喝健力士啤酒來慶生，更開玩笑說自己要「站起來」跳舞，逗得旁人哈哈大笑。

瑪麗（左）日前度過101歲生日，女兒陪著她，當地記者也訪問她長壽祕訣。（翻攝 AZFamily 3TV and CBS 5 News YouTube頻道）

瑪麗出生於1921年，在伊利諾伊州長大，15歲時因經濟大蕭條，母親和姊姊相繼離世，她是家中唯一活下來的人。18歲時瑪麗移居墨西哥，遇到了自己的丈夫，兩人結婚後育6名子女。夫婦倆早年在牧場過著平靜生活，也因此激發她對藝術的熱愛。

當瑪麗懷第一胎時，她與丈夫搬回芝加哥，她完成芝加哥藝術學院學業，成為了一名藝術家。瑪麗表示自己很喜歡畫畫，除了龍舌蘭酒，她認為在養育6名子女時，藝術給了她非常大的幫助。

101歲的瑪麗愛喝龍舌蘭酒，但她在生日這天選擇喝健力士啤酒。（翻攝 AZFamily 3TV and CBS 5 News YouTube頻道）

儘管許多人不相信龍舌蘭酒的奇效，但有研究顯示，龍舌蘭酒對健康有不少好處，甚至可以延長壽命。根據美國化學學會（American Chemical Society）說法，龍舌蘭可以降低血壓。另外，威克森林大學（Wake Forest University）一項研究發現，喝龍舌蘭酒可以將罹患老人痴呆風險降低至37%。每天喝一杯龍舌蘭，甚至可以有助眠、幫助減肥、緩解感冒等功效。

 

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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