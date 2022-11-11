女被搭訕「一句哈囉全身發麻」　隔壁男生被迷魂秒掏錢

▲馬來西亞女網友在路邊疑似遇到迷魂黨，並目睹了對方詐騙的全過程。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞一名女子8日在吉隆坡城中城陽光廣場（KLCC）等車時，疑似遇上了迷魂黨，當對方過來搭訕時，她全身發麻、意識混沌，幸虧她及時離開才未破財。不過，站在她附近的男生就沒這麼幸運，被「迷魂」之後傻傻地交出了身上的錢財。

綜合當地媒體報導，大馬女網友凱元（音譯，Khai Yuen）日前在Facebook分享她差點受騙的經歷，原來她8日在吉隆坡城中城陽光廣場（KLCC）等候男友時，突然有一名20多歲的女子前來與她搭訕，「我當時以為她是要問路，所以我轉頭看著她，沒有開口說話，沒想到她走過來跟我說了句哈囉和一大堆我聽不懂的話，之後我全身就開始麻了」。

凱元越想越不對勁，於是她立刻轉身就走，所幸對方並未糾纏，改而尋找其他目標。凱元懷疑這名女子是個迷魂黨，便一直跟著對方，沒想到居然發現女子還有另2名同黨，其中一名男生推著空無一人的嬰兒推車，而另一名同黨則是女生。3人短暫會合後，就再次分散到人群中尋找新的「獵物」。

凱元跟著剛剛對她下手的女子，只見對方走向一個獨自在路邊等車的男子，而男子與女騙子交流不到一分鐘，就聽話地從口袋裡拿出錢交給女騙子，而女騙子得手後，立刻將錢放入包包離開，留下男子一人呆呆地站在原地。凱元表示，由於她的男友這時候就到了，因此她沒有再繼續跟著女騙子的行蹤。

然而，即使凱元上了男友的車之後，她還是感覺全身發麻，同時也慶幸自己離開得很及時，否則她拿在手上的手機可能就會被對方拿走。她表示，自己公開這段經歷，是希望所有獨自等車，以及經常會經過KLCC的人務必要小心，因為她當時就是沒想這麼多，才放鬆了警惕。