普丁想測試「末日武器」失敗！　美方情報曝：對俄羅斯制裁奏效

▲俄羅斯總統普丁。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國資深官員透露,俄羅斯近幾周曾試圖進行「海神號」水下核動力無人機測試,但最終未能成功,顯示出西方對俄羅斯高科技軍事用品的制裁已經奏效。

根據CNN報導,美國匿名資深官員透露,美國政府在最近幾周觀察到,俄羅斯曾試圖進行有「末日魚雷」之稱的「海神號」(Poseidon)水下核動力無人機測試;美方發現,俄羅斯核潛艦「別爾哥羅德號」載運著海神號試圖進行測試,但最後卻又在什麼事都沒做的情況下,離開北極海測試區返回港口。

