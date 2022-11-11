升空73秒爆炸！「挑戰者號」失事36年後　佛州海底找到太空梭殘骸

▲ 水下探險家意外找到挑戰者號殘骸。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國太空總署（NASA）太空梭「挑戰者號」（Challenger）1986年1月升空73秒後爆炸解體，7名太空人全數罹難，為美國載人飛行專案史上重大致命事故。時隔逾36年，一支錄影團隊近日竟意外在佛羅里達州附近大西洋海底發現部分殘骸。

What they uncover off the coast of Florida, outside of the Triangle, marks the first discovery of wreckage from the 1986 Space Shuttle Challenger in more than 25 years. Don’t miss the premiere of The Bermuda Triangle: Into Cursed Waters on Tuesday, November 22 at 10/9C. pic.twitter.com/LWUoFXxEnK — HISTORY (@HISTORY) November 10, 2022

根據CNN，美國電視頻道「歷史頻道」（History）及NASA於10日表示，這支錄影團隊在拍攝將於本月首播的新節目《百慕達三角：進入被詛咒的水域》（The Bermuda Triangle: Into curse Waters）時，在佛州東海岸發現挑戰者號殘骸。

這是1996年挑戰者號碎片被沖上岸以來，首度有新殘骸被發現。率領該團隊的水下探險家巴內特（Mike Barnette）提到，他還記得當年在高中教室裡從電視上看到這場悲劇，「深深烙印在我腦海中」，認為這項發現發人深省。

▲ 許多民眾透過電視直播，全程觀看挑戰者號失事。（圖／達志影像／美聯社）

巴內特的團隊今年3月出發，在百慕達三角搜索疑似發生船難及空難的地點，位置很靠近佛州太空海岸，也就是NASA發射火箭的地點。潛水團隊正尋找一架1945年12月神秘失聯的二戰救援飛機時，海底一塊看起來更現代、被沙子覆蓋的物體吸引他們的目光，5月第二次下水時終於拍到更清楚的畫面。

巴內特將影片傳給他的老友，也就是已退休的NASA太空人梅爾尼克（Bruce Melnick），對方很快就發現，這可能是挑戰者號殘骸。該團隊8月將調查結果提交NASA，NASA查看影片後證實，他們發現的就是挑戰者號的一部分，大小至少有4.57公尺乘上4.57公尺，是目前找到的最大碎片之一。

NASA聲明表示，他們正考慮可能對殘骸採取的進一步行動，以紀念失事的挑戰者號太空人和深愛他們的家屬留下的這項遺產。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》