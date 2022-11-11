梨泰院踩踏究責！警方傳喚地鐵站長調查：為何列車沒「過站不停」

▲首爾梨泰院地鐵站、事發巷弄10月29日晚間擠得水洩不通。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾梨泰院10月29日爆發踩踏悲劇，導致156人命喪黃泉。事發後，外界向政府、警方、漢彌爾頓飯店等究責，其中梨泰院地鐵站長被指控未依照警方的要求，仍舊強行讓列車停靠梨泰院站。對此，警察廳特別搜查本部今（11）日下午以相關證人身份傳喚站長進行調查。

根據《韓聯社》，警察廳特別搜查本部11日下午以相關證人身分，傳喚首爾地鐵6號線梨泰院站站長進行調查，以求釐清為何10月29日蜂擁而來的乘客擠爆梨泰院站，站長卻仍未依照其職權行使「無停車通過」（列車過站不停）的命令。

在梨泰院爆發慘烈的踩踏事故以後，負責經營地鐵6號線的首爾交通公社與警方在「列車過站不停」相關爭議上存在著攻防戰。

首爾交通公社宣稱，10月29日踩踏慘劇爆發（晚間10時15分）約1個多小時以後，龍山警察署才於晚間11時11分向首爾交通公社詢問，是否可以讓地鐵列車「無停車通過」（列車過站不停）。

不過警方卻強烈反駁首爾交通公社的說法，表示龍山警察署112狀況室長早在踩踏悲劇爆發約37分鐘以前、晚間9時38分，就已經向首爾交通公社要求讓地鐵列車過站不停，然而當時首爾交通公社卻固執己見，執意讓地鐵列車正常營運。

報導指出，若首爾交通公社、梨泰院站在踩踏悲劇發生前，在接獲警方「過站不停」請求後卻仍未履行，恐怕可以適用不作為瀆職嫌疑。

警察廳特別搜查本部11日在簡報會議上表示，「根據首爾交通公社規定，站長擁有像綜合管制中心匯報、要求列車過站不停的權限。」

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