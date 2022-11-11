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美中角力「原爆點」！東南亞一周連辦3場峰會　各國被迫選邊站

▲▼拜習會。（圖／路透）

▲拜登與習近平將在G20峰會場邊對談，引發全球關注。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

CNN報導，東南亞長期都是華府和北京爭奪影響力的原爆點（ground-zero），該地區將在一周內連續舉行3場高峰會，但數十年未見的地緣政治尖銳分歧，卻為一系列領袖會談蒙上陰影，因為烏克蘭戰爭劇烈改變俄國與西方的關係，全球前2大經濟體、美國及中國依然深陷日益加劇的競爭關係，世上其他國家都被迫選邊站。

未來一周，東南亞將有一系列緊湊的外交活動。首先是10-13日在柬埔寨金邊（Phnom Penh）舉行的東南亞國協峰會（ASEAN），接著是15-16日於印尼峇厘島登場的二十大工業國峰會（G20），最後是18-19日在泰國曼谷進行的亞太經濟合作會議（APEC）。

3場峰會都是2020年疫情大流行後首度舉辦實體活動，如今也成為國際社會如何在多項議題上協調合作的試驗，例如氣候變遷、全球通膨、後疫情時代經濟復甦、俄羅斯入侵烏克蘭導致的糧食價格上漲等等。

▲▼ 第34屆東南亞國協高峰會（Asean Summit）今年於泰國曼谷登場。（圖／路透）

▲CNN指出，東南亞地區長期都是美中爭奪影響力的「原爆點」。（圖／路透）

此外，白宮證實，拜登14日將在G20場邊與習近平對談，這是他上任以後2人首度以元首身分會晤。北京11日則證實，習近平將出席G20及APEC，並與拜登及多位領袖舉行雙邊會晤。

CNN指出，習近平才剛展開「打破常規」的第3任期，而拜登的民主黨期中選舉表現也優於預期，雙方可能都會把自己的國家描繪成比對方更強大的夥伴、更負責的全球事務參與者。拜習對話可以協助避免2國緊張局勢升溫，但對其他國家領袖而言，如何在解決全球議題方面達成強而有力的協議，將成為一大挑戰，而即使在最好的局勢之下，這也是很艱難的一件事。

 

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