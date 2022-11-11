世足倒數！南韓國家隊未到「200kg泡菜先到」　家鄉味抵卡達備戰

▲ 泡菜是南韓人餐桌上不可缺少的食物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／編譯

2022卡達世足賽將於20日登場，南韓先遣隊已經率先抵達比賽地點，除了4名工作人員以外，還包括贊助商提供的200公斤國產泡菜，為的就是讓球員在國外也能隨時吃到熟悉的家鄉味，避免水土不服。

綜合《韓聯社》等韓媒，韓國農水產食品流通公社提供約200公斤的泡菜，讓南韓國家隊在世足賽期間可在卡達享用，9日在首爾鐘路區足球會館與大韓足球協會舉行遞交儀式，200公斤泡菜則會跟著4人先遣隊，11日率先抵達位於卡達的訓練營。

足協副會長李容秀（音譯）表示，感謝贊助商為幫助國家隊提供泡菜，強調對出國遠征的選手來說，合乎胃口的飲食非常重要，將確保選手享用泡菜後能以最佳狀態上場。

農水產食品流通公社社長金春振（音譯）則表示，希望選手團享用國產泡菜後能夠踢出精彩好球，該公司也會將代表南韓飲食的泡菜在世界上發揚光大。

根據NEWS1，南韓足協相關人士10日透露，4名工作人員組成的世足先遣隊當天凌晨啟程飛往卡達，攜帶包括球衣、廚具、醫療設備及藥品等，總重量超過1噸，南韓國家隊總教練班托及選手團則預計搭乘14日凌晨的飛機前往。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》