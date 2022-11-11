拜習會倒數3天！台灣料成首要議程　拜登「畫紅線」堅決不讓步

▲台灣料將成為拜習會首要議題。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美中兩國領導人將在14日，於印尼舉辦二十國集團（G20）峰會期間，進行首次面對面會晤，而台灣預計將成為兩國討論的首要議題。拜登此前曾透露，他不願意對美國的對台政策「做出任何根本性讓步」。

據BBC報導，即將在下周展開的拜習會，是美國總統拜登上任以來，第一次與中國國家主席習近平進行面對面會談。受新冠疫情影響，習近平近年一直待在中國處理國事，直到最近才重新恢復國外出訪行程，而他與拜登即將上演「雙王相見」的G20峰會也成為全球矚目焦點。

然而，美中2國的關係在美國眾議院議長裴洛西8月來台後，就已經跌至谷底，北京對台灣與亞洲的態度日益強硬，而美國也對中祭出了先進半導體出口管制禁令。拜登10日證實將在14日與習近平會面後，在新聞發布會上表示，「我相信台灣將會是我們的首要議題。」

▲受疫情影響，拜習2人此前僅在線上進行過會談。（圖／路透）

拜登透露，他希望和習近平透過會談，列出美中雙方的紅線，並判斷兩國的關鍵國家利益是否有衝突，「我相信我們該找出有衝突的地方該怎麼解決、如何化解」。不過他也補充，他不願意對美國的對台政策「做出任何根本性讓步」。

與過去幾任美國總統不同，拜登自上任後就多次公開表明，若中國入侵台灣，美方將會保衛台灣。儘管白宮每次都澄清華府對台的「戰略模糊」立場不變，不過習近平在中共二十大上重申了中國在台灣問題上的立場，「我們永遠不會承諾放棄使用武力，如果外部勢力干涉中國的主張，那我們將保留採取一切必要措施的可能」。

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