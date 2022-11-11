行李箱驚見「腐爛童屍」生母涉重嫌　首爾高等法院批准引渡紐西蘭

▲紐西蘭童屍的生母在蔚山遭到南韓警方逮捕。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓首爾高等法院11日批准引渡紐西蘭童屍案42歲女嫌至紐西蘭。這起案件於今年8月首度曝光，紐西蘭一戶人家打開透過網路購買的2只二手行李箱後，發現裡面各藏一具腐爛童屍，而42歲孩童生母在犯案後返回南韓，於9月在蔚山落網。

綜合韓聯社、紐西蘭媒體Stuff報導，藏在行李箱內的2具童屍為2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲），從屍體腐爛程度推測，死後屍體至少被棄置3至4年，而涉有重嫌的孩童生母是一名42歲取得紐西蘭國籍的女性。紐西蘭於10月中旬正式向南韓提出引渡要求，目前南韓首爾高等法院已做出同意引渡的決定。

▲藏在行李箱內的2具童屍為2009年出生的女童（10歲）、2012年出生的男童（7歲）。（圖／路透）

依據警方調查，女嫌10多歲移民紐西蘭，取得紐西蘭國籍，並在當地與韓裔男子結婚生子，男方則2017年罹癌病逝。而這起案件被推測發生在2018年，同年女嫌取得在外僑胞簽證（F-4，最多可在韓停留5年）自紐西蘭返回南韓，被視為最有可能殺害2名孩童的嫌疑犯。

在這起事件曝光後，蔚山中部警察署接獲女嫌就在蔚山的舉報，經調閱監視器影像、進行埋伏搜索，在蔚山市蔚州郡某棟企業私宅（公寓）內成功把她逮捕。調查結果顯示，女嫌返回南韓後一直待在首爾，直到今年初才轉往定居蔚山。

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