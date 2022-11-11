卡達世足爭議不斷！工人「連工作7天」每日12小時　薪水還遭拖欠

▲卡達世界盃足球賽將於21日登場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

2022卡達世界盃足球賽將於21日展開，但關於主辦國的爭議不斷，除了卡達無法保障性少數族群、女性等人權外，又被爆出協助建設主場館的移工遭受不當待遇，不僅可能是非法招聘、工作超時以外，更有調查顯示移工的薪水被拖欠，甚至遭受身體和言語上的歧視和虐待。

根據《衛報》報導，國際勞工人權組織Equidem調查報告指出，在卡達協助建設世足場館的外籍移工遭到嚴重的不當待遇，包含基於國籍的歧視、非法招聘行為，還有人被拖欠薪資，甚至超時工作也沒加班費；一名孟加拉籍工人表示，「我一周七天從早上6點工作下午6點，都沒有加班費。」

報告稱，有許多接受採訪的工人都面臨嚴重的剝削問題，被迫在恐懼和報復中工作，「工人會遭遇基於國籍的歧視和工作場所暴力，包含身體、語言和精神虐待。」一名尼泊爾籍工人說，當國際足聯（FIFA）來視察時，工人就會被送回宿舍，避免和審查員接觸，但有不少人會躲起來，找機會向FIFA投訴，「如果被發現，這些工人就會被遣送回家或扣薪水。」

事實上，卡達在2014年就已為世足制定了一套新的工人福利標準，包含改善住宿條件、引入最低薪資制度等，而在這次的調查中，受訪者也確實反應當地對工人的醫療保健服務、住宿和安全措施表現非常良好。Equidem表明，儘管有表現良好的部分，但當地仍舊存在著許多工人權益的缺陷，呼籲FIFA立刻介入調查，並給予工人應得的賠償。

►卡達世足大使：同性戀「危害心靈」 官方承諾提供LGBT「安全屋」

