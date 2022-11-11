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美參謀首長承諾「繼續支持台灣」！　籲北京從烏俄戰爭記取教訓

▲▼美國陸軍參謀長麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 麥利喊話北京，應從俄國侵烏行動中記取教訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）9日承諾，美國將在軍事上支持台灣，同時警告北京，俄羅斯入侵烏克蘭是重大戰略誤判，應從中記取教訓。

根據《南華早報》，麥利9日在紐約一場活動上指出，「美國透過《台灣關係法》做出承諾，拜登總統最近也在許多場合表示，美國將繼續支持台灣。我們將在軍事上支持他們……將努力協助訓練及提供裝備。」

麥利說明，目前仍不清楚中國是否有在即將侵台的計畫，但呼籲北京從俄國侵烏行動中記取教訓，「烏克蘭給中國的教訓是，紙上談兵和真正的戰爭是兩回事，而他們看見的是一個巨大的戰略誤判。我認為習主席後退一步，正在評估形勢。」

麥利認為，北京很難對台灣海峽發動兩棲攻擊，「這真的很難。我認為他們正意識到這一點，可能正在評估形勢，重新考慮該怎麼做。」

麥利指出，中國希望在2027年取得地區軍事優勢，本世紀中葉取得全球優勢，「我們對競爭沒有意見，這沒問題。但若中國想要衝突，那對他們來說會是個非常糟糕的選擇。」

他說明，俄國侵烏是重大戰略誤判，在戰略和行動上都失敗，低估烏克蘭人民的同時更失去大量軍事能力，未來幾年將為這項錯誤付出龐大代價，而美國將繼續支持烏克蘭，並呼籲俄國重回談判桌，「當有機會進行談判時，能夠實現和平時，要抓住時機。」

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