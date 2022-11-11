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中學女師在教室拍A片　學生目睹「辦事地點」崩潰：那是我座位

教室,學校。（示意圖／達志影像）

▲學生發現女老師在教室拍色情片。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一所中學傳出女老師在教室拍A片，有學生意外在網路上看到熟悉場景，發現老師「辦事」的地點竟然是她的課桌椅，便將此事告訴爸媽，讓許多家長氣得跑到學校抗議。

當地媒體報導，這起誇張事件發生在哈瓦蘇湖城(Lake Havasu City)當地中學Thunderbolt Middle School，有8年級學生意外在網路上找到女老師所拍的色情影像，而且還有許多場景是發生在平時上課的教室內。

學生家長米諾(Kristina Minor)氣憤表示，那名女老師在OnlyFans等私人帳號中不但常發表性感內容，甚至還在學生桌子上拍片，「那是我朋友女兒的桌子，這讓她感覺很羞辱，老師完全不在乎學生看到會怎樣」。

另一名家長比爾斯基(Alea Bilski)表示，「我看到非常生氣，我們的孩子不應該遇到這種情況，我乖乖繳稅，不是為了付錢給女老師拍色情片，他們拿薪水教育孩子，應該要有更高的道德標準」。

目前警方尚未對女老師提出指控，學校後來告知家長，他們注意到學生們的發現，不過那些影像並不是在上課期間拍攝，已將該名老師革職。家長透露，女老師的丈夫也和她在同一所學校任職，由於也有出現在影像中，聽說也已經被解雇。

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