「當官賺不到錢」日法務大臣失言被罵爆　傳首相岸田將下令撤換

▲日本法務大臣、自民黨岸田派眾議員葉梨康弘傳出將遭拔官。（圖／翻攝自葉梨康弘推特／@874ibaraki）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本法務大臣葉梨康弘9日失言，宣稱他的官職只能蓋章執行死刑，既不起眼也得不到金錢跟選票。儘管他隔天出面道歉並收回言論，但根據日本NHK報導，日本首相岸田文雄已向自民黨幹部表達將撤換法務大臣的明確意向，若消息屬實，葉梨康弘將是岸田政府近1個月內第2名離職的內閣大臣。

據NHK指出，葉梨康弘9日出席自民黨內岸田派國會議員晚宴時表示，法務大臣就是在執行死刑時蓋章的不起眼官職，甚至因為媒體曝光度低，因此也無法獲得金錢贊助或是拉到選票。路透社報導稱，葉梨康弘被日媒評論是輕視自己的職責，尤其針對蓋章行刑的工作感到「乏味」，早上批准死刑才會上新聞等言論，引來廣泛的批評浪潮。

▲葉梨康弘上任僅3個月就鬧出失言風波。（圖／葉梨康弘推特）

儘管葉梨康弘10日以「帶給外界輕蔑職務的印象」為由道歉並撤回言論，首相間岸田文雄也一度拒絕了在野黨方面撤換閣員的要求。然而，岸田11日下午卻被媒體爆料，已經明確向自民黨幹部表示將撤換法務大臣，這意味著日本政府將在近1個月內更換第2名內閣大臣，對於岸田內閣來說是不可避免的打擊。

報導補充，日本前經濟再生擔當大臣山際大志郎10月下旬才因為與「統一教」關係匪淺而被迫請辭下台，葉梨康弘的離開可能會進一步拉低岸田文雄的支持度，最近許多民意調查中，岸田文雄的支持已經跌至30%的水準，接近危險邊緣，可能將導致推動施政的難度增加。

日法務大臣稱「當這個官沒錢沒選票」！ 只有簽署死刑才能上頭版

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