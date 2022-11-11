家被龍捲風徹底吹毀　男奇蹟在廢墟爛泥「挖出訂婚戒」當場求婚

▲男奇蹟找回丟失戒指，當場向女友求婚。（圖／翻攝自Facebook／Lauren Patterson）

記者李振慧／綜合報導

美國德州男子哈德森(Dakota Hudson)與女友帕特森(Lauren Patterson)家園被龍捲風吹毀，更慘的是他原本準備好的求婚戒指也跟著消失，沒想到2人重回被吹成廢墟的家園整理時，他意外找到婚戒，當場變單膝下跪向女友求婚，場面十分溫馨。

哈德森與女友位於德州Powderly的家，近來被突然侵襲的龍捲風毀壞，然而更讓他傷心的是，他原本已經買好戒指，並藏在家中櫥櫃，打算向交往7年的女友求婚，結果家園被毀也讓他丟失了戒指。

當地志工團隊8日前往現場協助清理時，聽聞哈德森的故事都覺得十分心疼，下定決心要幫他找到戒指，長時間搜尋後，真的從泥土中挖出戒指。找到戒指的女志工凱特(Kate Rainey)表示，「我只是固定朝一個地點挖土，挖到一半突然感覺到一個金屬環，確定是戒指時，我自己也非常驚訝」。

哈德森開心拿回失而復得的戒指，立即單膝下跪向女友求婚，溫馨畫面在網路瘋傳。哈德森表示，「我們大家都很平安，能找到戒指真的是奇蹟，沒有比這個更適合求婚的時機」。帕特森也開心表示，當時感覺非常超現實，不可能會有比那更棒的求婚。