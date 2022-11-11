韓國南部夏秋嚴重乾旱！水庫蓄水量驚爆「僅剩3成」　估明年3月枯竭

▲今年夏秋兩季韓國南部地方面臨嚴重乾旱，光州飲用水來源「同福湖」蓄水量僅剩3成。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

今年全球極端氣候現象加劇，儘管今年南韓首都圈（首爾、仁川、京畿道）夏季曾暴雨成災，然而南韓南部旱災卻變得更嚴重，今年夏秋兩季降水量比往年更加不足，光州市主要飲用水源同福湖蓄水量至10月底前僅剩下3成，甚至沿岸離島地區的居民恐怕將面臨限水、甚至暫停供應飲用水的窘境。

根據《韓聯社》，南韓政府最近發表11月旱災預警報，內容指出近6個月以來南韓全國降水量（909mm）僅達到往年水準的86.6%，雖然從表面上的數據來看感覺不出嚴重性，但尤其是南部地方卻異常缺水，其降水量僅為往年的56至71%，預估至明年1月為止的降水量會比往年更少，導致缺水現象惡化。

雖然農業用蓄水池的全國平均蓄水量為往年的96.8%，然而全羅南北道的蓄水量僅為往年的78%，特別是民眾飲用水更面臨嚴重缺乏危機，光州廣域市的主要食用水源同福湖（동복호）至10月31日的蓄水率僅33.4%、住岩水壩（주안댐）則僅為32.7%，面臨1999年供水統計資料電子化後最嚴重的情況。

尤其是同福湖，由於其蓄水量根本不到往年的一半，若未來仍無明顯降雨，恐將於明年3月全面枯竭。

南部地方夏秋兩季乾旱缺水，位於沿岸離島的全羅南道莞島郡面臨自1973年以後、50年來最嚴重的乾旱，早從今年3月起就針對部份島嶼實施限水措施。

面對持續以來的乾旱，光州市府研擬推動節約用水措施，若自來水使用量與去年同月相比減少10%，則水費將會跟著折扣10%。

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