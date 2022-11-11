空腹等開刀8天！77歲老婦骨折「醫院沒人理」　病房活活餓死

▲ 西蒙因骨折住院卻等不到手術，最終活活餓死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國發生一起離譜事件，一名老婦因骨折住院，院方要求她禁食等待手術，卻以人手不足為由不斷拖延，護士每天都告訴她「明天就會開刀」，要求她維持空腹，導致她長達8天僅喝下一碗蔬菜湯，最後在病床上活活餓死。

BFMTV報導，77歲婦人西蒙（Claudette Simon）8月23日因腿部骨折送往迪戎醫院急診室，但當天醫院沒有人力為她動手術，便安排她住院，並要求她空腹以便隨時手術，僅在隔天晚上給她一碗蔬菜湯，也是她死前唯一一次進食。

西蒙的子女控訴，母親住院期間天天打電話向他們抱怨，令他們對母親受到的對待完全無法置信，因為母親住院期間多次向護士要求食物，得到的回答卻是「不，妳必須禁食，妳明天要做手術」，且這種狀況持續好幾天。

最終西蒙不但沒有等到手術，還因多天未進食而脫水昏迷。家屬8月28日到29日的晚上接獲院方通知，西蒙因嚴重脫水陷入昏迷，急救後仍於31日宣告不治。

悲憤的家屬向醫院提告，認為院方未詳細說明西蒙死因，也未向遺屬道歉，當局已經展開調查。院方則稱是因急診室人力不足，導致無法在原定日期動手術，但相關調查仍在進行中，無法透露更多細節。

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