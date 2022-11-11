日本證實「20多歲日籍男子戰死烏克蘭」　死者姓名未公開

▲曾聖光與多布列生前合照。（圖／推特／@super_dobure）

記者詹雅婷／綜合外電報導

25歲台灣青年曾聖光2日不幸戰死烏克蘭後，與他共同作戰的日籍志願兵多布列（ドブレ，音譯）9日傳出命喪戰場的消息。日本外務省11日表示，已確認赴烏克蘭參加對俄羅斯作戰的20多歲男性於當地9日死亡。

綜合日媒NHK、朝日新聞等報導，這是首次確認有日本公民在俄烏戰爭中犧牲，日本駐烏克蘭大使正聯繫這名男子在日本的家人。不過政府並未公布進一步相關細節，戰死者的姓名、死亡地點尚不清楚。

在日方證實日本公民死亡消息之前，網路上就流傳日籍志願兵多布列戰死烏克蘭的消息。推特帳號「海亂鬼」10日在推特上表示，「在烏克蘭戰場上奮鬥的日本籍志願軍多布列先生，疑似在昨（9）日戰死了。他的另一名好友、台灣籍志願軍5天前才剛傳出死訊。在此向正義的武士們致上最高的敬意，並請他們永遠安息。」

此前，日本政府曾透過駐烏克蘭大使館向烏克蘭政府提出要求，針對日本公民死亡的消息進行確認。官房長官松野博一10日表示，「關於目前在網路上流傳的日籍志願軍戰死消息，當局正在向駐烏克蘭大使館確認。」