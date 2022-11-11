美國財政部公布「夥伴匯率報告」　台灣再列觀察名單

▲美國財政部最新報告未將任何經濟體列入匯率操縱國名單，同時暗示願意接受合理的匯市干預。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國財政部於當地時間10日公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策」報告，該報告為每半年發佈一次，此次並未將任何國家納入匯率操縱國名單，不過當中仍然指控中國外匯干預措施缺乏透明度，同時將台灣、日本、南韓、中國等列入觀察名單中。美財政部某官員表示，美元對其他貨幣的強勢可能開始減弱。

根據《路透社》，美國財政部公布從今年6月以後至11月的最新「主要貿易夥伴外匯政策」評估報告，報告指出今年上半年至6月為止，美國主要貿易夥伴國都沒有透過操縱匯率以獲取不公平的競爭優勢，不過將會在匯率問題上與瑞士保持密切聯繫。

美國財政部在該份半年度報告中指出，「我們所看到的大部分干預措施都是為了讓貨幣走強，而非走弱」；美國財政部同時坦承，新興和發展中經濟體可能需要採取包括干預在內的一系列措施，應對當前的全球經濟情況。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示，「在俄羅斯對烏克蘭發動非法戰爭前，全球經濟已經在應對新冠疫情所造成的供需失衡，這致使食品、化肥、能源價格上漲，加劇全球通貨膨脹，導致糧食供應不安，各國應對措施可能會影響貨幣。財政部意識到，在某些情況下，發展中和新興經濟體應對全球經濟逆風的一系列措施可能是較合理的。」

報告中指出，瑞士再度超越了美國根據2015年美國貿易法規定的可能操縱匯率的標準，不過美國仍未將瑞士或任何其他國家列為匯率操縱國，僅表示會加強與瑞士之間的聯繫。

另外，美國財政部將台灣、中國、日本、南韓、德國、馬來西亞、新加坡等7個經濟體列入「監測名單」之中，不過卻將越南、印度、義大利、墨西哥、泰國從監測名單中移除。

美國財政部指控中國未能透明公布對外匯的干預，且中國匯率機制的主要特徵普遍缺乏透明度。一名高級官員透露，美國財政部與國際貨幣基金組織（IMF）迄今為止仍尚未與北京當局取得任何進展。

至於在台灣的部分，報告分析台灣與6月時的報告相同，依舊符合3個量化準則（干預市場規模、對美貿易順差、經常帳順差）的其中2個，因此仍列入觀察名單內，美國財政部將持續與台灣密切溝通。報告顯示，台灣6月為止過去前4季經常帳順差為1160億美元，占國內生產毛額（GDP）比率為14.7%；同期對美國貿易順差為490億美元；新台幣兌換美元匯率今年1至9月貶值12.7%、實質有效匯率貶值3.7%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》