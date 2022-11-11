　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國財政部公布「夥伴匯率報告」　台灣再列觀察名單

▲▼美國財政部最新報告未將任何經濟體列入匯率操縱國名單，同時暗示願意接受合理的匯市干預。（圖／CFP）

▲美國財政部最新報告未將任何經濟體列入匯率操縱國名單，同時暗示願意接受合理的匯市干預。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國財政部於當地時間10日公布最新「美國主要貿易夥伴外匯政策」報告，該報告為每半年發佈一次，此次並未將任何國家納入匯率操縱國名單，不過當中仍然指控中國外匯干預措施缺乏透明度，同時將台灣、日本、南韓、中國等列入觀察名單中。美財政部某官員表示，美元對其他貨幣的強勢可能開始減弱。

根據《路透社》，美國財政部公布從今年6月以後至11月的最新「主要貿易夥伴外匯政策」評估報告，報告指出今年上半年至6月為止，美國主要貿易夥伴國都沒有透過操縱匯率以獲取不公平的競爭優勢，不過將會在匯率問題上與瑞士保持密切聯繫。

美國財政部在該份半年度報告中指出，「我們所看到的大部分干預措施都是為了讓貨幣走強，而非走弱」；美國財政部同時坦承，新興和發展中經濟體可能需要採取包括干預在內的一系列措施，應對當前的全球經濟情況。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示，「在俄羅斯對烏克蘭發動非法戰爭前，全球經濟已經在應對新冠疫情所造成的供需失衡，這致使食品、化肥、能源價格上漲，加劇全球通貨膨脹，導致糧食供應不安，各國應對措施可能會影響貨幣。財政部意識到，在某些情況下，發展中和新興經濟體應對全球經濟逆風的一系列措施可能是較合理的。」

報告中指出，瑞士再度超越了美國根據2015年美國貿易法規定的可能操縱匯率的標準，不過美國仍未將瑞士或任何其他國家列為匯率操縱國，僅表示會加強與瑞士之間的聯繫。

另外，美國財政部將台灣、中國、日本、南韓、德國、馬來西亞、新加坡等7個經濟體列入「監測名單」之中，不過卻將越南、印度、義大利、墨西哥、泰國從監測名單中移除。

美國財政部指控中國未能透明公布對外匯的干預，且中國匯率機制的主要特徵普遍缺乏透明度。一名高級官員透露，美國財政部與國際貨幣基金組織（IMF）迄今為止仍尚未與北京當局取得任何進展。

至於在台灣的部分，報告分析台灣與6月時的報告相同，依舊符合3個量化準則（干預市場規模、對美貿易順差、經常帳順差）的其中2個，因此仍列入觀察名單內，美國財政部將持續與台灣密切溝通。報告顯示，台灣6月為止過去前4季經常帳順差為1160億美元，占國內生產毛額（GDP）比率為14.7%；同期對美國貿易順差為490億美元；新台幣兌換美元匯率今年1至9月貶值12.7%、實質有效匯率貶值3.7%。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►寶多福犬餐買一送一！美味好吃還有三效保健

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
王家梁：我會一直牽著妳！　許維恩擁吻淚崩
快訊／魔獸現身林口運動中心！　練球畫面曝光
出大事了！朴敏英公司遭扣押搜查　旗下還有尹汝貞、李昇基
晚3天「1000萬飛了」！　最慘幸運兒發票過期哭整晚
今111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人
獨／神秘招待所至少百人入鏡　藝人、官員荒淫宴飲
許維恩1111大婚！王家梁哭了　《全明星》8對伴郎伴娘助陣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

火辣女師炸豪乳！Onlyfans嬌喊「幫你紓壓」　自爆學生爸最愛這招

日本證實「20多歲日籍男子戰死烏克蘭」　死者姓名未公開

拜習會14日登場！將談論台海和平議題　美：不會作出根本讓步

水深只到膝蓋！8歲童突然被鱷魚拖入河中　爸媽崩潰：找不到屍體

網美吃播「大啖蝙蝠」整隻扒開狂啃讚好吃　被逮崩潰：再也不吃了

得過新冠就沒事？　研究揭「重複感染」重症率增至3倍！恐影響心肺

小布希、蔡英文16日將視訊同台！澤倫斯基也出席　談為自由奮戰

美國財政部公布「夥伴匯率報告」　台灣再列觀察名單

邊撤退邊炸！俄軍到處埋地雷　烏控：想把赫爾松變「死亡之城」

馬斯克警告：推特明年恐破產！　安全、隱私部門爆高層出走潮

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

無良公關造謠跟拍翻車　徐巧芯揭：是民進黨員

兒子睜大萌眼不睡覺！　原民爸跳唱族語歌催眠

黃子韜帶貨爆走「只因可愛杯子沒貨」　突Cue媽媽「買8萬單紙巾」超失控XD

年獲利170億...擁4部豪車！　全台最大網路賭博J董遭逮

名車女充電樁拔槍借用　特斯拉車主遠端反擊！

火辣女師炸豪乳！Onlyfans嬌喊「幫你紓壓」　自爆學生爸最愛這招

日本證實「20多歲日籍男子戰死烏克蘭」　死者姓名未公開

拜習會14日登場！將談論台海和平議題　美：不會作出根本讓步

水深只到膝蓋！8歲童突然被鱷魚拖入河中　爸媽崩潰：找不到屍體

網美吃播「大啖蝙蝠」整隻扒開狂啃讚好吃　被逮崩潰：再也不吃了

得過新冠就沒事？　研究揭「重複感染」重症率增至3倍！恐影響心肺

小布希、蔡英文16日將視訊同台！澤倫斯基也出席　談為自由奮戰

美國財政部公布「夥伴匯率報告」　台灣再列觀察名單

邊撤退邊炸！俄軍到處埋地雷　烏控：想把赫爾松變「死亡之城」

馬斯克警告：推特明年恐破產！　安全、隱私部門爆高層出走潮

陸狗仔手握「3字流量男星」大瓜！「所有人都會祝福」15男神被點名

魔獸回不了湖人與AD有關？　霍華德談衝突：被誇大了

有感解決市區停車問題　台南4年增加4萬多汽機車格車位

台經院：明年GDP估降至2.91%　經濟支撐由外銷轉內需

涉每票1000賄選！宜蘭拔雅里林姓里長候選人　20萬元交保候傳

男獨上巴陵塔曼山健行迷途受困　10警消3小時尋獲護送下山

王家梁承諾誓詞：我會一直牽著妳！新娘許維恩擁吻淚崩

快訊／魔獸展最大誠意！　霍華德無時差一早奔雲豹團練

海邊釣魚太忘我不知海水狂漲潮　釣客休旅車困沙漢險滅頂

摩根大通看跌加密貨幣！最低至1.3萬美元　慘收追加保證金通知

卡車掉落鐵棒插進轎車！　爸左胸被貫穿釘死駕駛座

國際熱門新聞

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

爸媽堅持千人喜宴　女婚後與夫還債

小6男踢同學「一腳爆炸」　2童噴血倒地

美股大漲！　通膨降溫激勵道瓊勁揚1201點

南韓校園流行「梨泰院遊戲」！擠壓瘦小同學取樂

韓校園流行梨泰院遊戲！8男壓瘦小同學

小布希、蔡英文16日將視訊同台

男友「用陰莖穿耳洞」　她耳朵發炎腫爆

即／拜習會確定　白宮：G20峰會會晤

伊朗影后也公開露了　不戴頭巾挺反政府示威

沙灘驚見一坨「白果凍」　專家猜測：是胎盤

馬斯克爆不再允許遠距工作

哺乳室4P狂歡　她帶女兒目睹嚇瘋

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

更多熱門

相關新聞

小布希、蔡英文16日將視訊同台

小布希、蔡英文16日將視訊同台

小布希總統中心今天宣布，美國前總統小布希16日將與總統蔡英文、烏克蘭總統澤倫斯基視訊同台，談為自由奮戰。

馬斯克警告：推特明年恐破產！

馬斯克警告：推特明年恐破產！

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

鑄鐵工人「掉進1000°C熔爐」瞬間焚化　

即／拜習會確定　白宮：G20峰會會晤

即／拜習會確定　白宮：G20峰會會晤

美10月通膨低於預期　升息壓力減輕

美10月通膨低於預期　升息壓力減輕

關鍵字：

北美要聞美國財政部匯率操縱國

讀者迴響

熱門新聞

競總遭轟30槍驚險逃死！警急送女候選人2防彈衣

韓正妹來台「賭博玩上癮」　台灣人替解圍！

LINE「沒出現1符號」代表被封鎖！

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

夫妻買房剛談價！婆婆突夢「鋼筋穿喉」阻止

她穿婚紗嘿咻小王　新郎追八卦驚覺綠了

今天111／11／11大財天降　「3生肖」翻身做有錢人

網紅媽幫3歲女兒辦生日趴！心碎邀27人卻沒人來

外送員日跑94單！5年後超勵志

警察毒窟救出女嬰　今親自為她戴警徽

科技公司破產賣樓　抖音第一網紅砸4.6億買下

錯過岳父生日！「妻鎖大門」他心死

無良公關LINE對話後續曝！在群組求救、串供

收面試通知「街景服務救了她」　網怕爆：台灣遍地開花

KID罕見點名許維恩夫妻！《玩很大》全場拍手

更多

最夯影音

更多
《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！

《粉紅謊言》多溫「美到希澈罵髒話」　「可以叫你哥哥嗎」他瘋了：歐巴在這！
孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

孫耀威一抬頭「滿面皺紋」網嚇壞　驚喊「忘記開美顏！」一鍵變臉

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

愛雅甜誇老公「像SJ始源」：很帥♥　曝他暖安慰：妳在我面前不用演..秒淚崩

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

滑輪天堂在哥倫比亞！　專屬公路「夜景美翻」

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

山羊初見小主人超興奮！　雙腿站立推嬰兒車當保母

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面