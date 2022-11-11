網美吃播「大啖蝙蝠」整隻扒開狂啃讚好吃　被逮崩潰：再也不吃了

記者吳美依／綜合報導

泰國網美蓬恰諾（Phonchanok Srisunaklua）分享自拍吃播，但桌上美食竟是一大碗蝙蝠湯，她一邊把整隻蝙蝠撕開沾醬配湯，一邊稱讚「很美味」。蓬恰諾很快招致輿論抨擊，也因觸犯野生動物保育法律落網，最高恐面臨5年有期徒刑，她這時終於公開道歉，並宣布自己再也不吃蝙蝠了。

蓬恰諾是一名老師，同時經營YouTube頻道「吃辣美味」（Gin Zap Bep Nua Nua）。影片中，熟透蝙蝠漂浮在棕色湯碗裡，她形容口感就像在吃生肉，還把整隻蝙蝠拿到鏡頭前說「牠有牙齒」，接著開始盡情啃咬，「骨頭很軟！」

網友們紛紛湧入留言大罵，「如果妳要死，就自己去死，沒有人會怪妳。但如果妳引發一場流行病，會受到詛咒的」、「妳讓自己置身危險之中。如果妳生病了，就別麻煩醫生和護士了吧。」

▲泰國網美吃播蝙蝠，如今可能面臨5年有期徒刑 。（圖／翻攝YouTube）



蓬恰諾涉嫌「持有受保護野生動物遺體」等罪名被捕，她起初否認指控，後來又發布另一段影片，「向社會、醫師、記者、同事、家人和朋友道歉」。

泰國國家公園暨野生動植物保育部的獸醫帕塔拉豐（Pattaraphon Manee-on）坦言，他看到影片時非常震驚，「這起事件不應該發生在泰國及世界各地，這是非常危險的行為，尤其蝙蝠帶有很多病原體，也沒有證據顯示熱水溫度真的能夠殺死病菌。僅僅只是碰觸唾液、血液及皮膚都被視為風險。」