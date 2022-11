水深只到膝蓋！8歲童突然被鱷魚拖入河中　爸媽崩潰：找不到屍體

▲男童瞬間被鱷魚拖走,從此失蹤。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

哥斯大黎加8歲男童費南德茲(Julio Otero Fernández)與爸媽一同到河邊遊玩時,被突然出現的鱷魚咬住拖入水中。爸媽目睹這驚悚的一刻,卻只能眼睜睜看著兒子消失,屍體至今仍未找到,讓他們只好搬家遠離傷心地。

事件上月30日下午5時發生在利蒙市(Limón)的馬蒂納河(Matina River),家住在附近的費南德茲,與家人跑到及膝的淺河玩水,沒想到突然就被鱷魚拖走,由於事情發生得太突然,爸媽當下根本來不及反應,他就已經消失在河中。

