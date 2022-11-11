邊撤退邊炸！俄軍到處埋地雷　烏控：想把赫爾松變「死亡之城」





▲赫爾松是俄羅斯軍隊自2月24日展開「特別軍事行動」以來，唯一占領的地方首府。圖為赫爾松地區。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯軍隊撤出烏克蘭南部的赫爾松，但當地消息指出，俄國士兵邊撤退邊發動攻擊，不但炸毀電視廣播中心的一部分，也破壞供暖與電力基礎設施。烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）10日譴責，俄軍想把赫爾松變成一座「死亡之城」。

當地居民向烏克蘭非政府組織「大眾媒體機構」（IMI）透露，俄軍炸毀赫爾松電視台廣播中心，電視塔未受損。烏克蘭政府官員指出，俄軍還摧毀通訊設施，洗劫佔領區的博物館、偷走民宅內的Wi-Fi路由器，奪走公共設備，破壞電線，想在撤退時留下陷阱。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指控，俄國部隊四處埋地雷，地點範圍擴及住宅到下水道等，還計畫從第聶伯河（Dnipro River）的另一側砲轟赫爾松。

「RF（俄羅斯）想把赫爾松變成一座『死亡之城』（city of death）」，波多利雅科表示，俄方打算從河岸另一側發動攻擊，把赫爾松轟成廢墟，「這就是『俄羅斯世界』看起來的樣貌：來到這裡，搶劫，慶祝，殺害目擊者，弄成廢墟，離開」。

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）9日宣布軍隊撤出第聶伯河西岸，該地區涵蓋具有重要戰略地位的關鍵城市赫爾松。

不過烏克蘭指出，目前仍無法證實俄羅斯軍隊正從赫爾松撤軍。烏克蘭武裝部隊參謀部官員葛羅莫夫（Oleksiy Gromov）表示，烏方的行動讓俄軍別無選擇只能撤退，「但現階段我們既不能證實也不能否認俄羅斯撤軍赫爾松的消息，我們將按照計畫持續進攻」。