馬斯克警告：推特明年恐破產！　安全、隱私部門爆高層出走潮

▲ 馬斯克收購推特令該公司財務狀況不穩。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）入主推特後大刀闊斧改革，因虧損裁撤大量人員，10日又向員工警告，推特明年恐怕虧損數十億美元，甚至可能聲請破產。且推特愈來愈多高層辭職，包括廣告、安全及隱私等部門主管，美國監管機構也對此發出警告。

《彭博》報導，馬斯克以440億美元收購推特2周後，在一場會議中告訴員工，他不能排除聲請破產的可能性。據報他10日下午也在接掌推特後的首次全體員工會議上警告，明年可能虧損數十億美元。信貸專家指出，馬斯克收購令推特財務狀況處於不穩定狀態。

通用汽車等品牌擔心馬斯克會放寬內容審查規則，選擇暫停在推特投放廣告。馬斯克9日在推特語音聊天室Space中告訴廣告商，他的目標是將推特變成一股追求真相的力量，並防堵假帳號，不過他的承諾恐怕還不足以令廣告商安心。

而在馬斯克試圖消除廣告商疑慮之際，知情人士向《路透社》透露，9日才主持Space和馬斯克對談的推特安全與誠信主管羅斯（Yoel Roth）及廣告業務主管惠勒（Robin Wheeler）已於10日辭職。他們目前尚未對此發表評論。

推特首席安全官基斯納（Lea Kissner）10日也發文宣布辭職；據稱推特隱私團隊一名律師9日發出的內部訊息顯示，該公司首席隱私官基倫（Damien Kieran）及首席合規官福格蒂（Marianne Fogarty）也已離職。

美國聯邦貿易委員會（FTC）指出，這3名隱私及合規官員辭職後，委員會正密切關注推特公司，因為他們的離開可能使推特面臨違反監管命令的風險。

推特目前尚未就破產可能性、聯邦貿易委員會的警告或高管離職做出回應。

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