俄軍撤退！烏克蘭24小時收復12村鎮　赫爾松居民淚迎

▲ 在俄軍宣布撤出赫爾松後，烏克蘭軍隊在短短24小時收復260平方公里的國土。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

在俄羅斯宣布撤軍赫爾松（Kherson）後，烏克蘭軍方10日表示，在過去24小時內，重新奪回赫爾松超過200平方公里的大片失土，其中包括12個村莊城鎮。隨著烏軍開著軍車進入俄軍剛剛撤離的城鎮，居民們喜極而泣向士兵們揮手致意。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方發言人表示，在僅僅24小時內，烏克蘭軍隊就將赫爾松地區戰線推進7公里，並控制260平方公里的領土、解放12個村鎮，包括赫爾松以北50公里的關鍵城鎮斯尼胡里夫卡（Snihurivka），以及距赫爾松15公里的基謝利夫卡（Kyselivka），這兩個城鎮皆位於通往赫爾松市中心的主要道路上。

俄羅斯軍方9日宣布，要將軍隊從烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson）撤出。然而烏克蘭官員對此存疑，稱此舉可能是一個陷阱，擔心俄羅斯正密謀佈下地雷，要將赫爾松變成一座「死亡之城」。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）10日指出，雖無法確認俄羅斯軍隊是否已經撤軍，但自己的部隊取得了重要的進展，烏克蘭在赫爾松的軍事勝利，讓俄羅斯「別無選擇，只能逃亡」。

烏克蘭軍方在社群媒體上發布貼文，興奮地宣布解放斯尼胡里夫卡，周圍民眾熱烈鼓掌，並用手機記錄下歷史性的一刻。

⚡️ Ukraine liberates Snihurivka in Mykolaiv Oblast.



Ukrainian soldiers published a video from Snihurivka on Nov. 10, saying that the settlement had been liberated by the forces of the 131st reconnaissance battalion.



???? Ukrainska Pravda / Telegram pic.twitter.com/06wdTdSgOw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 10, 2022



一名烏克蘭士兵拍下他們進入斯尼胡里夫卡鎮的一幕，居民們身披烏克蘭國旗，開心的向鏡頭揮手。偵察部隊指揮官伊霍爾（Ihor）說，「我想哭，我們正在一點一點地解放烏克蘭。」