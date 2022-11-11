南韓校園遭爆流行「梨泰院遊戲」！8名男學生牆角擠壓瘦弱同學

▲首爾梨泰院發生踩踏悲劇，事故造成156人身亡。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

南韓首爾梨泰院萬聖節踩踏意外釀156死173傷，悲劇受世界各國矚目，沒想到近日有韓國媒體報導，學校的青少年間竟興起了「梨泰院遊戲」這種惡作劇，惡意將同學放到地板上，消遣這起悲劇，引起社會擔憂。

根據韓媒報導，一名南韓的教師在工作的學校中發現，有7、8名男學生將身材矮小的同學推到牆角，並開始用身體擠壓、玩鬧，甚至還會將人放在地上踐踏、擠壓，儼然是在消費梨泰院悲劇，更有人直接將這種遊戲稱為「梨泰院遊戲」或「踐踏遊戲」。

該名教師認為，孩童之所以會出現不當的模仿行為，很大程度上是因為悲劇影片在網路上不斷傳播，青少年因而做出「再消費」的舉動。

這種遊戲在青少年間形成風潮，也有學校因此收到檢舉、抗議，於是集結了教師，要對學生們進行踩踏、聚集相關事故的安全教育。

▼踩踏悲劇發生後，南韓青少年開始模仿行為，甚至有教師目睹男學生將同學推到牆角擠壓。（圖／達志影像／美聯社）



一名時常使用社交媒體的29歲研究生表示，現在在YouTube及Twitter等社群媒體上，可以輕易找到以「新聞遊戲」、「漢堡遊戲」（人一層一層疊在一起的遊戲）為標題的影片，這些影片讓不少人回想起災難發生的場景，不曉得為何有人要上傳這種影片。

《韓國日報》指出，雖然許多社群軟體正在做出限制，逐步過濾暴力、令人感到不適的影片內容，因此悲劇發生當下的影片已經很難見到，但還是有有心人士會進行再製、上傳，這種影片將難以阻止，且可能會勾起受害者、受害者家屬心中悲痛的回憶。

南韓國家創傷中心主任沈敏英（音譯，심민영）說，對於直接、間接接觸過事故的人而言，現階段還是艱難的時期，在受害者內心的傷口癒合以前，這種內容恐怕會造成刺激，應該積極限制。

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