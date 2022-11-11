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伊朗影后也「公開露了」　不戴頭巾表態挺「反政府示威」

▲▼伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）在IG上不戴頭巾露臉，力挺反政府示威（圖／翻攝自Instagram／taraneh_alidoosti）

▲伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）在IG上不戴頭巾露臉，力挺反政府示威。（圖／翻攝自Instagram／taraneh_alidoosti） 

記者林彥臣／綜合報導

伊朗「頭巾女孩」艾米尼（Mahsa Amini）今年9月中被道德警察逮捕後死亡，引起伊朗民眾群情激憤，並且發生一連串的全國性示威至今。伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）也在IG上不戴頭巾公開露臉，表態力挺「反政府示威」。

根據天空新聞（The sky news）報導，塔蘭妮阿莉多絲蒂因為演出「新居風暴」（The Salesman）獲得2016年的奧斯卡獎最佳外語片，打開全球知名度，她在照片上，用庫德語寫下「女性、生命、自由」，也就是反政府示威所主打的標語。

▲▼伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）在IG上不戴頭巾露臉，力挺反政府示威（圖／翻攝自Instagram／taraneh_alidoosti）

▲塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti）用庫德文寫下「女性、生命、自由」。（圖／翻攝自Instagram／taraneh_alidoosti）

塔蘭妮阿莉多絲蒂並非庫德族人，她在發文的IG上還引用一首詩句「你最後的缺席，歌唱鳥兒的遷徙，並不是這場叛亂的結束（Your final absence, the migration of singing birds, is not the end of this rebellion）」。

這位改革派的女藝人，曾在IG上發布過許多譴責政府機構的發文，至少有5名伊朗女演員在網路上分享了自己沒有戴頭巾的照片，以聲援全國各地示威的女性。

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