伊朗影后也「公開露了」　不戴頭巾表態挺「反政府示威」

▲伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂(Taraneh Alidoosti)在IG上不戴頭巾露臉,力挺反政府示威。(圖/翻攝自Instagram/taraneh_alidoosti)

記者林彥臣/綜合報導

伊朗「頭巾女孩」艾米尼(Mahsa Amini)今年9月中被道德警察逮捕後死亡,引起伊朗民眾群情激憤,並且發生一連串的全國性示威至今。伊朗影后塔蘭妮阿莉多絲蒂(Taraneh Alidoosti)也在IG上不戴頭巾公開露臉,表態力挺「反政府示威」。

根據天空新聞(The sky news)報導,塔蘭妮阿莉多絲蒂因為演出「新居風暴」(The Salesman)獲得2016年的奧斯卡獎最佳外語片,打開全球知名度,她在照片上,用庫德語寫下「女性、生命、自由」,也就是反政府示威所主打的標語。

▲塔蘭妮阿莉多絲蒂(Taraneh Alidoosti)用庫德文寫下「女性、生命、自由」。(圖/翻攝自Instagram/taraneh_alidoosti)



塔蘭妮阿莉多絲蒂並非庫德族人,她在發文的IG上還引用一首詩句「你最後的缺席,歌唱鳥兒的遷徙,並不是這場叛亂的結束(Your final absence, the migration of singing birds, is not the end of this rebellion)」。

這位改革派的女藝人,曾在IG上發布過許多譴責政府機構的發文,至少有5名伊朗女演員在網路上分享了自己沒有戴頭巾的照片,以聲援全國各地示威的女性。

►竹炭過濾,為你保留最優質的純淨,炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」!買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完