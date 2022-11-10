共和黨持續領先眾議院席次　民主黨在多州有斬獲

▲美國「期中選舉」共和黨持續領先眾議院席次。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國8日舉行期中選舉，共和黨今天持續朝向奪得美國聯邦眾議院過半席次的目標前進；至於各地的州議會，儘管無法徹底翻轉紅大於藍的地方勢力，民主黨的表現仍是優於預期。

路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，共和黨已拿下至少210個眾議院席位，他們只要再搶8席就可以將眾院從民主黨手中奪走，並有效阻止總統拜登（Joe Biden）的立法議程。

目前仍有33個眾院席次尚未出爐，根據路透社分析，其中包含53場最激烈競爭之中的21場，因此最終結果可能需要一段時間才會揭曉。

至於在美國各地，相反於期中選舉的過往趨勢，民主黨不僅從密西根州和明尼蘇達州的共和黨人手上成功奪取州議會控制權，同時也完全掌控了馬里蘭州和麻薩諸塞州的州議會。

美聯社報導，經過11月8日的期中選舉，民主黨在地方有所斬獲，使他們得以在原本行政、立法部門呈現分立的上述4州，就州稅、支出到多項爭議性社會議題制定議程。

民主黨人還在賓州拿下更多州議會席位。賓州也是總統大選的關鍵搖擺州，原本當地占多數的共和黨議員經常反對民主黨籍州長推動的政策。

由於計票尚未結束，包括共和黨主導的亞利桑那州和民主黨主導的內華達州等數州立法機構的掌控權，到了9日仍不明朗。

新罕布什爾州眾議會秘書處表示，投票結果顯示，在眾議會的400席次中，兩黨人數幾乎各半，預料未來可能出現前所未見的兩黨合作，或可能陷入嚴重僵局。

截至目前，期中選舉的結果讓民主黨人大感振奮，因為在期中選舉期間，總統所屬政黨通常表現不佳。

選前，共和黨人完全掌控全美23州的州議會和州長辦公室，而民主黨則控制14州，其餘州份則處於分立的狀態。

然而，即使民主黨在本次選舉有所斬獲，共和黨仍將掌有更多州長和更多的州議會席次總數。

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