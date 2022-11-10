查爾斯出訪約克慘遭「飛蛋」襲擊！23歲男被捕高喊：不是我的國王

King Charles III and his wife Queen Consort Camilla narrowly avoided being hit with eggs thrown at them during a visit to northern England, leading to one arrest https://t.co/t3tbR1oosB pic.twitter.com/lgktQBPVMt — AFP News Agency (@AFP) November 9, 2022

記者葉睿涵／編譯

英王查爾斯三世9日與王后卡蜜拉出訪英格蘭北部的約克（York）期間，突遭約克大學23歲學生西爾韋爾（Patrick Thelwell）投擲雞蛋，所幸警方當場逮捕了這名激進的男子，而查爾斯和卡蜜拉2人都沒有大礙。

據美聯社報導，事發當時，查爾斯三世正與卡蜜拉從中世紀大門「米克爾城門」（Micklegate Bar）進入約克郡，以作為歡迎君主到來的象徵。就在查爾斯伸出手要和當地官員握手時，站在人群中的西爾韋爾突然朝他與卡蜜拉的方向投擲了4枚雞蛋，還高喊「我們國家是建立在奴隸的鮮血上」、「不是我的國王」等情緒性話語。

▲查爾斯三世出訪約克時慘遭蛋襲，下同。（圖／達志影像／美聯社）

周圍的執勤員警一見西爾韋爾發動攻擊，立刻蜂擁而上，將西爾韋爾壓制在地，並以涉嫌妨害公共秩序罪將其逮捕拘留。從現場畫面可見，西爾韋爾丟擲的雞蛋都沒有擊中查爾斯和卡蜜拉2人，蛋液也沒有沾污他們的衣服，而這起意外也並未影響查爾斯的心情，持續面帶微笑地與官員交談，僅在經過時，低頭瞄了一眼地上殘留的蛋殼。

西爾韋爾被捕後，人群中的其他民眾紛紛對他報以噓聲，同時高喊「以你為恥」、「天佑國王」。報導稱，發動蛋襲的西爾韋爾是約克大學的學生。他長期參與左翼政治的社運活動，還曾在2019年代表綠黨參選。西爾韋爾會定期在部落格撰文關注氣候變化議題，還曾在推特透露，他不會在伊麗莎白二世駕崩後，向「新的假國王」低頭。

查爾斯三世與卡蜜拉出訪約克，是英國傳統活動的一部分，它標誌著新王登基。查爾斯三世此行也將為已故女王伊麗莎白二世的雕像揭幕。這座雕像原本是為紀念女王在位70週年而做的。查爾斯指出，「在我們沉浸於女王的逝去之際，這座雕像將讓世人有機會緬懷女王一生的奉獻。」