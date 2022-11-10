印尼飛機墜毀62人死亡！　全因「飛行員太自滿」未注意錯誤惹禍

▲ 印尼三佛齊航空2021年1月在爪哇海墜毀，導致機上62人全數身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

印尼廉價航空三佛齊航空（Sriwijaya Air）SJ182班機2021年1月在爪哇海墜毀，導致機上62人全數身亡。根據最新調查結果顯示，飛機的發動機控制系統在起飛後幾分鐘就出現故障，但飛行員卻無法及時察覺，機師的自滿及確認偏誤，才會導致意外發生。

根據《路透社》報導，印尼國家運輸安全委員會（KNKT）10日公布空難最終調查報告，結果指出，當時該架波音737-500型噴射機的發動機控制系統出現故障，一般來說起飛爬升的過程中，飛機會從自動駕駛模式轉成面板控制模式，而控制發動機功率的油門，會自動調整左右兩側的發動機功率，但意外發生時，該架飛機的右側油門桿卻出現機械故障，導致右側發動機功率無法降低。

▲印尼國家運輸安全委員會（KNKT）主席努爾查尤（Nurcahyo Utomo）。（圖／路透）



KNKT在長達202頁的報告中指出，該架波音737-500型噴射機已有26年歷史，且自2013年以來，自動控制發動機功率的油門系統有問題就已在維修日誌中被提及65次，但在事故發生前仍未解決，而機長也未密切監測出推力不對稱的情況，成為導致意外發生的原因之一。

KNKT說，班機起飛後左側發動機油門桿的速度下降到34％，而右側保持在最初爬升時的92％，「有跡象表明，飛行員可以透過檢查來發現飛機異常，例如發動機參數、推力槓桿位置與滾轉角位置（roll angle），而飛行員的自滿與確認偏誤（confirmation bias）可能是造成監控不力，當失去動力時也無法穩定控制飛機，是導致意外發生的主因之一。」

KNKT主席努爾查尤（Nurcahyo Utomo）表示，「設計和機器本身沒有問題，問題出在控制機制，如果飛行員監控得當，這個問題本來可以得到解決。」

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