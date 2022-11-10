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英國沙灘驚見超大坨「白果凍」　專家猜測：是牠的胎盤

▲▼女子在沙灘遛狗發現像果凍的白色不明物體。（圖／翻攝自Facebook／Helen Marlow）

▲女子在沙灘遛狗發現像果凍的白色不明物體。（圖／翻攝自Facebook／Helen Marlow）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國女子馬羅（Helen Marlow）在康沃爾郡馬拉扎恩（Marazion）沙灘遛狗時發現，有很多塊白色不明物體，原本以為是硬的，沒想到用腳踢它會像果凍一樣搖晃，她拍照後分享到臉書，引發網友討論，大家都在猜是什麼東西，而海洋生物學家則出面解釋，應該是母鯨的胎盤。

根據《每日郵報》報導，50歲的馬羅日前在馬拉扎恩沙灘遛狗，走到一半時看見好幾坨巨大的白色不明物體，上面還纏繞著一些海藻，她將這個東西拍照分享至臉書，並寫下「它似乎是肉質物體，卻沒有明確的特徵，像是四肢之類的，看起來就只是一團」，因為不敢用手觸碰，於是用腳踢了踢，才發現原來它是軟的，而且還會像果凍一樣搖晃。

馬羅目測不明物體寬約1.5公尺，厚度30~40公分左右，沒有任何氣味；網友們也紛紛猜測它的真面目，有人覺得只是單純的垃圾，還有人認為是測量氣壓、溫度的探空氣球。

英國海洋保護官員克羅絲比（Abby Crosby）表示，海洋生物學家認為應該是母鯨的胎盤，若最後檢驗確定為胎盤，就代表海域內有新生的鯨魚寶寶，是件值得開心的事；但英國鯨豚擱淺調查計畫組織（UK Cetacean Strandings Investigation Programme）的羅伯（Rob Deaville）持不同看法，他認為更像是某個海洋生物的腸道或胃，「可能是大型鯨類動物。」

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