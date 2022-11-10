俄撤軍赫爾松　拜登口誤成「伊拉克戰爭城市」腦袋當機13秒片瘋傳

▲拜登又口誤，不小心把烏克蘭南部的赫爾松講成伊拉克的一座城市。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登11月20日將年滿80歲，日前站台助選時他才把美國50州說成「54州」，如今期中選舉還沒開完票，拜登又再次口誤，他9日公開談到俄軍在烏南撤退一事，竟把撤軍地點說成美軍在伊拉克戰爭中經歷血戰的費盧傑（Fallujah），又遲遲想不起赫爾松（Kherson）這個地名，腦袋當機的13秒影片在推特瘋傳。

Biden: “Whether or not [the Russians are] pulling back from Fallujah and the, I mean...”



Reporter: “Kherson.”



Biden: “Kherson, the city of Kherson.” pic.twitter.com/v6ee2VJ62g — RNC Research (@RNCResearch) November 9, 2022

綜合「福斯新聞」等外媒報導，俄羅斯剛宣布從烏克蘭南部的赫爾松撤軍，數小時後，拜登9日即在白宮例行記者會上談到，他期望俄羅斯和烏克蘭能在冬天「舔舐傷口」，然後決定是否做出妥協。然而，拜登卻口誤稱，「我認為的情況是，無論他們（俄軍）是否從費盧傑撤出，我的意思是……赫爾松，赫爾松市。」

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儘管民主黨在本屆期中選舉的表現超乎預期，但這已是拜登11月以來第2度在發言時口誤。上周拜登前往佛州助選，提到競選連任的佛州眾議員舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）時表示，「在美國參議院，我沒有比這位更棒的朋友了。」拜登不僅搞混了助選對象是眾議員或參議員，10月底的另一次助選演說中還宣稱自己去過「美國54個州」跑競選，但美國只有50個州。

據《紐約郵報》報導，拜登從小似乎就有口吃，經常說錯話。拜登去年10月曾經不小心脫口副總統賀錦麗是一位「偉大的總統」，今年9月在台上致詞時突然反覆呼喊一名已故議員的名字，10月演講時突然說出兒子在伊拉克服役時不幸戰死，而事實上他的長子博・拜登（Beau Biden）2015年是因腦癌病逝。

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