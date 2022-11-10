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莫斯科「撤軍赫爾松」重挫西進野心　俄烏關鍵戰略考量一次看

文／中央社

俄羅斯命令自烏克蘭赫爾松市（Kherson）撤軍的決定，顯示俄國在取得烏國南部控制權的作戰目標上遭遇重大挫敗。

▲▼ 烏克蘭南部赫爾松（Kherson）。（圖／路透）

▲ 赫爾松飽受戰火摧殘。（圖／路透）

「紐約時報」報導，俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天下令莫斯科部隊撤出關鍵烏國南部城市赫爾松（Kherson City）。由於烏克蘭力求收復在俄國入侵之初就落入敵方控制的南部領土，蕭依古今天的決定代表著烏國反攻目標一大分水嶺。

身為黑海港都以及克里米亞半島（Crimea）出入口，赫爾松有著重要戰略地位。俄國下令撤出此地之所以格外引人注意，也是因為它是俄方2月24日發動入侵行動之後，最先淪陷的烏國主要城市。

俄國放棄赫爾松控制權的決定，或可證明會是一場曠日持久戰爭的重要轉捩點。以下是紐時分析這對俄羅斯和烏克蘭都很重要的原因：

● 撤軍決定重挫克里姆林宮

俄軍3月攻破橫跨第聶伯河的安東諾夫斯基大橋（Antonivsky Bridge）、挺進赫爾松市，寫下俄烏戰爭早期最重大勝利。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）原本希望把大赫爾松地區當作進一步往烏西推進的橋頭堡，一路挺進黑海西北岸的港灣都市敖德薩（Odesa），但沒有成功。即便如此，蒲亭9月仍宣布兼併赫爾松全州以及頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。國際社會普遍批評蒲亭這一步於法不合。

對克宮來說，丟失赫爾松市代表一象徵性失敗，重挫俄國征服烏國南境的野心。不過，西方軍事專家表示，駐紮赫爾松市的俄軍處境相對孤立，因此從戰略角度來看，俄軍從市區撤至第聶伯河東岸這一步是說得通的。

▲▼烏克蘭反攻行動順利，目前已拿下第聶伯河西岸多個城鎮，在赫爾松州大有斬獲。（圖／路透）

▲ 烏克蘭在赫爾松州的反攻行動順利，奪回第聶伯河西岸多個城鎮。（圖／路透）

● 烏軍一步步孤立在赫爾松的俄軍

赫爾松對俄方來說之所以難守，是因為第聶伯河將烏克蘭一分為二後，第聶伯河以西唯一落入俄國控制的就只有赫爾松。

今年夏末，在西方國家提供的長程武器助攻下，烏克蘭展開協調行動，一步步孤立第聶伯河西岸的俄軍，轟炸橋梁、破壞赫爾松俄軍重要補給線，並從城市的北西南三方往內推進。

然而，這片地區一來太空曠，加上灌溉渠道縱橫交錯，構成絕佳的防禦陣地，放慢了烏軍進攻的速度。入秋也使得大部分地面成了爛泥。分析家表示，俄羅斯已派遣經驗最豐富的戰士前往當地，並庫存彈藥以及其他補給品。

● 在城市開火　恐走上冷血巷戰一途

莫斯科要是沒有撤軍，反而選擇力守赫爾松市到底的話，軍事專家說，可能會導致一條條巷口都出現血戰，且俄羅斯可能遭逢重大損失。

烏軍近幾天距離赫爾松城界還很遠，據報他們在距離赫爾松市上游約65公里的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩以北處，與俄軍交戰時遇到頑強抵抗。

烏俄雙方均發布聲明，示意未來將爆發戰爭。赫爾松一名由俄方扶植的親俄代理人於週末期間表示，烏克蘭正在集結大砲、飛機和直升機，為此區下一階段攻擊做準備。

▲▼從俄佔赫爾松地區的第聶伯河東岸撤離的平民2日抵達克里米亞詹科伊（Dzhankoi）。（圖／路透）

▲ 從第聶伯河東岸撤離的平民2日抵達克里米亞詹科伊（Dzhankoi）。（圖／路透）

● 平民處境愈來愈艱難

俄國入侵之前，赫爾松人口超過25萬。烏克蘭相關人士估計，目前有約3萬至6萬的民眾留守，但難以掌握確切數字。

上個月，占領當局宣布，他們將把數以萬計的平民從河的西岸移至俄羅斯控制得較為穩固的領土上。烏克蘭官員和居民稱這是俄方強制驅離民眾的托詞。

對留下來的民眾來說，日子是愈來愈難過。本月7日時有居民透露，俄軍切斷了當地的電源和飲水。

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