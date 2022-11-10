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共和黨有望重奪眾議院　麥卡錫深夜致信黨員「宣布角逐議長」

▲▼眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

▲眾院共和黨領袖麥卡錫宣布競選眾院議長一職，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國期中選舉陸續開票，雖然共和黨在眾議院改選暫時領先，但民主黨在官方結果公佈前仍有翻盤機會。儘管如此，眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）現在已開始行動，致信眾院共和黨同事，尋求他們的支持，以利競選議長一職。

綜合美媒報導，麥卡錫9日預測，「大家明早睡醒後，共和黨將成為眾議院多數黨，而裴洛西所屬的民主黨則會淪為少數派。」雖然共和黨在本次的選舉中，並未獲得原本預期的「紅潮」，但隨著選舉結果持續出爐，共和黨認為，他們將重新入主眾院，而麥卡錫也對眾院議長一職志在必得。

▲▼眾院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）。（圖／路透）

他9日發出信函，告訴他的眾院共和黨同事，「贏得多數席位只是我們的開始。現在真正的工作開始了，這就是為什麼我將競選眾議院議長一職，並謙卑地請求你們的支持。」他在信中細數美國目前面臨的嚴峻挑戰後表示，每個當選的共和黨人都應該表現出領導能力，並採取措施，讓美國重回正軌。

報導稱，麥卡錫很有可能當上眾院議長，因為目前還沒有人宣布挑戰他。共和黨預計將在下周舉行內部投票，而眾院全體成員則將在明年1月新國會開始時，才會為議長一職舉行投票。若麥卡錫在內部贏得多數共和黨人支持的話，他屆時需要獲得眾院全體218票，才能贏得議長一職。

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