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百人現場圍觀！男女酒吧外「忘情吞吐」片瘋傳　女主角被肉搜現身

百人現場圍觀！男女酒吧外「忘情吞吐」片瘋傳　女主角被肉搜現身。（圖／翻攝自Twitter）

▲酒吧活春宮影片瘋傳，男女主角身分曝光後被捕。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國利物浦35歲女子凱莉(Kelly Cousins)，酒後一時興奮竟然在酒吧外面當眾幫男伴口交，「忘情吞吐」的畫面全被附近民眾拍下來，多支影片在網路上瘋傳讓她一度爆紅，沒想到她本人竟然還幫忙轉發影片，讓警方辨識出她的身分逮捕。

身為四寶媽的凱莉，今年8月1日凌晨在利物浦音樂會廣場附近酒吧，和23歲男子弗比(Joe Firby)在數百人面前上演活春宮。從網路流傳中影片中可看到，雖然酒吧外有許多民眾正在圍觀，甚至拿起手機拍攝，然而2人卻完全不在意，繼續「辦事」。

影片後來在網路上瘋傳，甚至引發市長安德森(Joanne Anderson)痛批，2人行為已經觸法，後來有民眾認出影片中女主角就是凱莉，警方接獲報案才將她逮捕。本案近來開庭，凱莉表示，她是在健身房結識男子弗比，約會時因為喝得很醉才會幹出傻事。

凱莉表示，事件其實對她造成很大的傷害，由於她的身分被肉搜，每天都收到許多不認識的網友謾罵，甚至讓她曾有輕生念頭，最後只好搬家，而她當初分享自己影片，只是想用開玩笑的心情讓網友息怒，結果讓她悔不當初。

凱莉的辯護律師圖赫(Heather Toohey)則表示，事件明明是2個人涉案，然而卻因為厭女文化，讓大眾只把焦點放在凱莉身上，「有2個人參與這次事件，今天卻只有她在這裡」。

法官考量到凱莉已經認錯，並且心理也受到嚴重打擊，最後判處她10周監禁，緩刑12個月，並勒令在緩刑期間完成40小時免費服務與25天活動。警方目前已對涉案男子弗比發出逮捕令。

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