澳人魔性侵18個月嬰！虐殺5歲童「放暗網兜售」　菲法院重判129年

▲史庫利犯下多起性虐、性侵、殺害女童的案件，遭菲律賓法院重判129年監禁。（圖／翻攝自推特）
記者張方瑀／綜合報導
澳洲59歲男子史庫利（Peter Gerard Scully）因犯下多起性虐、性侵、殺害女童的案件，遭菲律賓法院重判129年監禁，而他的共犯女友也被判126年。史庫利被稱作史上最惡戀童人魔之一，年紀最小的受害者僅18個月大，他還將各種慘無人道的性虐、肢解影片放到暗網販賣，藉此收入大筆財富。
根據《每日郵報》報導，史庫利2011年因詐欺罪逃離澳洲，輾轉前往菲律賓定居，並在當地犯下各種殘忍的虐殺、性侵事件，直到2015年在馬來西亞遭逮捕。他在2018年和當時年僅14歲的女友卡梅（Carme Ann Alvarez）被判無期徒刑；卡梅負責被拐騙女童的飲食起居，兩人還將虐殺後的11歲女童屍體藏在住處的地板下。
Australian sentenced to 129 years in Philippine child sex abuse case.— AFP News Agency (@AFP) November 9, 2022
Some victims were as young as 18 months old.
It is the second conviction for Peter Gerard Scully, who is already serving a life sentence for rape and trafficking of girlshttps://t.co/zV5emnaVAH pic.twitter.com/Mb3VDMGOPF
菲律賓卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）法院在3日針對史庫利和另一名女友馬加洛（Lovely Margallo）進行另一項裁決，兩人被指控犯下60項罪刑，包含人口販賣、性虐、虐待與性侵兒童；最終史庫利129年監禁，馬加洛則被判126年。
根據《雪梨先驅報》報導，史庫利性侵、虐待、殺害許多少女、女童，就連18個月大的嬰兒都不放過，還將過程拍攝下來在網路上販售；據了解，買家來自美國、德國和巴西等地，每部影片的費用平均高達1萬美元。
史庫利更曾在一部影片裡和另外兩位同夥把一名5歲女孩倒吊，使用各種工具及手段性虐，並在影片的最後將女孩殺害肢解。負責偵辦這起案件的檢察官看完證據後，情緒幾乎崩潰，如此惡行更曾讓菲律賓考慮恢復死刑。
《衛報》指出，由於菲律賓英文程度良好、網路發達，加上多數人民相當貧困，讓該國成為全球兒童性剝削的熱點。卡加延德奧羅檢察官梅林（Merlynn Barola-Uy）表示，這次的判決是希望向所有施暴者、人口販運份子傳遞一個強烈訊息，就是這樣的犯罪真的不值得。
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