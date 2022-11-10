澳人魔性侵18個月嬰！虐殺5歲童「放暗網兜售」　菲法院重判129年

▲史庫利犯下多起性虐、性侵、殺害女童的案件，遭菲律賓法院重判129年監禁。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

澳洲59歲男子史庫利（Peter Gerard Scully）因犯下多起性虐、性侵、殺害女童的案件，遭菲律賓法院重判129年監禁，而他的共犯女友也被判126年。史庫利被稱作史上最惡戀童人魔之一，年紀最小的受害者僅18個月大，他還將各種慘無人道的性虐、肢解影片放到暗網販賣，藉此收入大筆財富。

根據《每日郵報》報導，史庫利2011年因詐欺罪逃離澳洲，輾轉前往菲律賓定居，並在當地犯下各種殘忍的虐殺、性侵事件，直到2015年在馬來西亞遭逮捕。他在2018年和當時年僅14歲的女友卡梅（Carme Ann Alvarez）被判無期徒刑；卡梅負責被拐騙女童的飲食起居，兩人還將虐殺後的11歲女童屍體藏在住處的地板下。

Australian sentenced to 129 years in Philippine child sex abuse case.



Some victims were as young as 18 months old.



It is the second conviction for Peter Gerard Scully, who is already serving a life sentence for rape and trafficking of girlshttps://t.co/zV5emnaVAH pic.twitter.com/Mb3VDMGOPF — AFP News Agency (@AFP) November 9, 2022

菲律賓卡加延德奧羅（Cagayan de Oro）法院在3日針對史庫利和另一名女友馬加洛（Lovely Margallo）進行另一項裁決，兩人被指控犯下60項罪刑，包含人口販賣、性虐、虐待與性侵兒童；最終史庫利129年監禁，馬加洛則被判126年。

根據《雪梨先驅報》報導，史庫利性侵、虐待、殺害許多少女、女童，就連18個月大的嬰兒都不放過，還將過程拍攝下來在網路上販售；據了解，買家來自美國、德國和巴西等地，每部影片的費用平均高達1萬美元。

史庫利更曾在一部影片裡和另外兩位同夥把一名5歲女孩倒吊，使用各種工具及手段性虐，並在影片的最後將女孩殺害肢解。負責偵辦這起案件的檢察官看完證據後，情緒幾乎崩潰，如此惡行更曾讓菲律賓考慮恢復死刑。

《衛報》指出，由於菲律賓英文程度良好、網路發達，加上多數人民相當貧困，讓該國成為全球兒童性剝削的熱點。卡加延德奧羅檢察官梅林（Merlynn Barola-Uy）表示，這次的判決是希望向所有施暴者、人口販運份子傳遞一個強烈訊息，就是這樣的犯罪真的不值得。

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