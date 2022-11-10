恐怖媽用錘子「一夜殺光4子女」！　曝動機：不想死後丟下孩子

▲ 南非東開普省城鎮恩格科波（Ngcobo）。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非東開普省發生一起恐怖事件，一名母親半夜將4個親生孩子用錘子活活打死，其中年紀最小的僅有2歲，事後竟稱原因是「不希望自己死後丟下孩子們」，將以謀殺罪被起訴。

根據《太陽報》，這起事件發生於東開普省城鎮恩格科波（Ngcobo），11歲的麗莎莉絲（Lizalise）、9歲的英加納蒂（Inganathi）、5歲的奧薩雷夫（Othalive）和2歲的伊萊海爾（Elihle）9日被發現陳屍臥房，兇手竟是他們32歲的母親。

警方已經著手調查，發言人基納納（Tembinkosi Kinana）說明，據報這名母親和4個孩子當天都在村裡，9日上午卻有人在他們睡覺的小屋裡發現4個孩子的遺體，初步調查顯示，他們是遭母親以大錘毆打致死，上半身嚴重受傷。這名母親隨後被捕，將被控犯下謀殺罪。

兒童權利運動家馬喬拉（Pretros Majola）透露女子犯案動機，「據稱這名母親說，她希望確保自己死後不會丟下孩子。」

當地首長舒馬（Ab Xuma）表示，這是一起令人痛苦的事件，他向死者家屬及社區表達衷心慰問，將派出團隊介入協助這個家庭，並呼籲大眾允許警方及其他相關部門就此案展開徹底調查。

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