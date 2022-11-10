懷孕9月戒毒戒酒！年輕媽媽順產男嬰　「出院第一晚」就吸毒身亡

▲英國23歲年輕媽媽懷孕期間戒毒戒酒，生下男嬰後出院當晚就吸毒死亡。（圖／翻攝自Facebook／Rebecca Tollan，下同）

記者張寧倢／編譯

英國北拉奈克郡（North Lanarkshire）的23歲年輕媽媽瑞貝卡（Rebecca Tollan）懷孕9個月期間戒毒戒酒，順利產下男嬰，卻在首次出院當晚就因吸食古柯鹼死亡。她的嫂嫂站上法庭作證稱，瑞貝卡出院後去了酒吧，2名男子提供她毒品，後來她就開始出現發抖、畏寒和嘴部出血的情況，救援人員到場也回天乏術。

根據《每日郵報》報導，瑞貝卡2019年6月底產下一名男嬰後住在醫院休養，直到7月14日終於出院，當晚她和31歲嫂嫂帕梅拉（Pamela Tollan）前往北拉奈克郡馬瑟威爾（Motherwell）一家酒吧，不料瑞貝卡卻沒活過隔天。帕梅拉周三（9日）以第一位證人的身分首度出庭，她當庭指認了2名男子，分別是40歲的貝利（Barry McAuley）和34歲的馬丁（Martin Stewart），他們因向瑞貝卡提供毒品而被指控過失殺人。

帕梅拉表示，瑞貝卡和她在酒吧入座後，有人主動請她們喝兩杯，她們後來發現是貝利和馬丁點的酒，於是便坐過去一起喝酒、聊天。瑞貝卡後來問他們有沒有「東西」，帕梅拉說，「我完全聽懂她的意思，她是在問他們有沒有古柯鹼。」瑞貝卡後來在廁所接過貝利給的一個小袋子後開始吸食，2男2女一行人後來離開了酒吧，深夜到另一處住宅中「續攤」。

帕梅拉說，瑞貝卡又在屋內吸食了一些毒品，「不管怎麼跟她說，她都聽不進去……我叫她停下來，因為『妳不需要這些』。」帕梅拉還讓馬丁叫計程車送她們回家。帕梅拉在法庭上激動表示，瑞貝卡當時已經開始發抖，看起來很冷，還看到嘴部出血，可能是咬到了自己的舌頭，儘管帕梅拉一直喊著她，要她撐下去，救援人員也迅速抵達，但最終仍回天乏術，瑞貝卡於隔夜凌晨在屋內死亡。

帕梅拉供稱，瑞貝卡懷孕期間戒酒，也沒有吸食毒品，最後一次喝酒是事發9個多月之前，怎知她分娩後帶著興奮的心情出院，第一個晚上就意外離世，留下不到1個月大的兒子。貝利和馬丁對於過失殺人的指控皆不認罪，但目前案件仍在審理中。

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