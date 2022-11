把比特犬當殺人工具　女對寵物下令「抓住他」55歲男被暴咬身亡

▲女主人竟然教唆比特犬殺人。(圖/示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者李振慧/綜合報導

美國肯塔基州40歲女子沃克(Melissa Wolke)被控教唆所養的比特犬,攻擊咬死55歲男子阿布納(Donald Abner),被判入獄20年。目擊者表示,他看到沃克不但攻擊倒在地上的阿布納,還對比特犬下攻擊指令,導致阿布納被活活咬死,臉上頭上都有嚴重咬痕。

事件2020年1月10日凌晨3時發生在沃克位於康威(Conway)的家中,鄰居表示,他聽到沃克家傳出聲響,好奇查看發現沃克正在攻擊阿布納,還對比特犬說,「好孩子,抓住他」,讓他趕緊通報警方。

