「蒙面女優」拍A片爆紅！警察上班狂看片　不惜付費解鎖只為找到她

▲印尼一對男女拍攝的色情影片在網路上瘋傳，印尼警方為了抓人，不惜使用「花錢看A片」的方式查案。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／綜合外電報導

警察執法辦案可能會使用「特殊手段」，例如印尼警方就自爆透過「花錢看A片」來破案。印尼擁有世上最嚴格之一的反色情法規，但隨著網路資訊發達，本土色情作品數量仍不斷增加，警察們只好花錢登錄付費平台，從完整影片中抽絲剝繭，最終找出拍攝地點並逮捕片中的蒙面AV女優，如今她恐面臨最高6年刑期。

▲印尼當局企圖杜絕本土色情影片，但仍不時爆出相關案件。（圖／翻攝自YouTube）

根據《每日星報》等外媒報導，印尼警察部門對於散布性愛影片的相關人員毫不留情地大力搜捕，但似乎每隔數月就會發生一起備受注目的印尼本土性愛片案件。最近印尼網路社群上瘋傳一部色情片，女主角身穿傳統服飾「紅色可巴雅」（kebaya merah），扮演女服務員為剛洗完澡的飯店男客人遞上菸灰缸，隨後發生關係。

隨著討論度升高，「kebaya merah」一詞連續幾天登上推特（Twitter）熱搜關鍵字，儘管為了怕被認出身分，女優和男優在片中已蒙面示人，但警方辦案鍥而不捨，還進入付費色情平台觀看完整版影片，仔細研究畫面背景後查出拍攝地點是在東爪哇首府泗水的一家飯店，再藉由訂房資訊查出這對男女的身分。

警方最終於7日上午宣布兩人已遭逮捕歸案，從沒收的2個硬碟中發現這對男女至少拍攝了92部色情影片與大約100張裸照，據稱其中有部分影片是海外人士付費後「客製化」的內容，所有證據資料已被掌握，未來將進行更進一步的調查，但有報導稱，依法最重可判處他們6年有期徒刑。

▲印尼警方「上班看色情片」在畫面中發現飯店商標等線索後逮人，2021年有一對男女就因此遭判3年半刑期。（圖／翻攝自推特）

事實上，這已經不是印尼警方首次「看A片抓人」，過去一對經常在色情網站上匿名發布性愛作品的男女，因為某個片段拍到兩人在飯店登記入住，被眼尖的警方發現背景是爪哇島茂物市（Bogor City）一家飯店的標誌，西爪哇警方將此案列為「特別關注」最終順利逮捕，這對男女也在2021年7月被判處3年半的有期徒刑。

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