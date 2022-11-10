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26歲女老師離家突然失蹤　警2天後在溪邊找到「四肢被綁」詭異屍

26歲女老師離家突然失蹤　2天後找到遺體「四肢全被繩子綁死」。（圖／翻攝自Facebook）

▲警方找到失蹤女老師屍體。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西近來發生一起詭異命案，26歲女老師費雷拉(Ellida Ferreira)離家要去探望母親，前往巴士站後突然失蹤，2天後被人發現已經死亡，屍體用床單包裹，四肢還被繩子緊緊綁住，家人報案後在網路上發布消息，希望有人能幫忙提供線索。

警方7日在聖保羅市一條小溪附近找到失蹤女子費雷拉遺體，家人表示，費雷拉計畫前往位於坎皮納斯(Campinas)的母親家，探望母親與出生6個月的兒子，便於2天前晚上8時離開家中，後來在Vila Guilherme區巴士站失蹤。

44歲丈夫路易斯(Luis Paulo dos Santos)表示，妻子失蹤前曾和他傳訊報平安，然而後來手機沒電就斷了聯絡。然而當警方宣布找到費雷拉遺體時，路易斯卻突然消失，讓家屬起疑通報。

警方調閱監視器畫面發現，費雷拉4日晚間9時30分抵達聖保羅東部Vila Matilde區所住公寓，當時人還活著，隔天監視器卻只拍到路易斯出現在大廳，推著一輛載著床單的手推車進入電梯，懷疑床單裡面裝著屍體。

警方後來逮捕到路易斯，他坦承是因為感情問題才會殺害妻子，不過案件仍待進一步調查。家屬透露，身為武術教練的路易斯，和費雷拉結婚3年，2人育有一名6個月大的兒子，目前孩子與費雷拉的母親住在一起。

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