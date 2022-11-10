烏克蘭譽曾聖光「無畏戰士」　首都基輔將辦追悼儀式





▲台灣青年曾聖光赴烏克蘭參戰陣亡。（圖／翻攝自Facebook／Руслан Андрійко）

中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡9日專電

台灣青年曾聖光赴烏克蘭東部參戰陣亡。烏克蘭軍方今天形容曾聖光為有紀律、無畏的戰士。他的遺體已運至烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro），軍方將於首都基輔為他舉辦追悼儀式。

來自花蓮的阿美族青年曾聖光9月中才剛滿25歲，8月19日加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊步槍營，本月2日於烏克蘭東部與俄軍交戰時受傷，流血過多喪生。

喀爾巴阡山武裝部隊新聞官納柯內奇那（Vasylyna Nakonechna）晚間對中央社表示，曾聖光與澳洲狙擊手傑達爾（Trevor Kjeldal）死於同一場艱苦戰役。俄軍以坦克及火砲攻擊，「這些日子的狀況非常非常糟糕」。

她說，曾聖光的表現，證明他是有紀律、思慮周全（balanced）且無畏的戰士。

回憶跟曾聖光為數不多的互動，納柯內奇那表示，他看起來是非常好的人，臉上總是掛著微笑，蠻聰明，能說西語。有些人加入武裝部隊因為自己無處可去，或是無役不與，曾聖光赴烏克蘭參戰的目標明確：他無法坐視俄軍肆意屠殺婦幼，決定起而與邪惡對抗。

來自台灣的曾聖光，如今成為目前所知首位命喪入侵俄軍的東亞軍人，納柯內奇那說，喀爾巴阡山部隊就像大家庭，每位成員相當在意彼此，每次失去一名戰友，都令人非常難受，「我們理解戰爭（的本質），也知道可能會失去每一個人，每秒都有可能」。部隊因此更願意將「愛」掛在嘴邊，每天都說。

「因為你了解到，今天可能就是（生命的）最後一日」。

喀爾巴阡山步槍營副營長安德列科（Ruslan Andriyko）稱曾聖光戰死沙場對他們而言是「慘重損失」，並對曾家、台灣「能有這樣的兒子，致上最大的敬意」。

安德列科在臉書（Facebook）上寫道：「拋下平靜的生活、家園與家人，踏入充滿戰爭、泥濘、雨水、冰冷的地獄。在持續不斷砲火攻擊中、在連續多週無法闔眼情況下，身處冰冷壕溝的弟兄們，一顆顆熾熱的心撲通著跳著，曾聖光生前最後幾天就是在這樣的環境下度過。」

俄國2月下旬全面入侵烏克蘭以來，各國志願兵紛紛投入烏克蘭戰事。納柯內奇那指出，俄軍無視戰爭規則，殺害平民，出動國際社群不允許使用的武器、為所欲為，毫不在意。這場戰役已經非常艱困，喀爾巴阡山部隊更居前線，位處俄方極度想取得的戰略要地，許多有從軍或有數次參戰經驗的志願兵加入後，仍感到相當震撼，「俄軍軍備瘋狂多」。

她說，即使喀爾巴阡山部隊指揮官竭力保全每個人的安全，但是在前線要保命，除了同袍彼此信任、幫助及支持，別無他法。

納柯內奇那指出，一般而言，處理陣亡志願兵的正式文件相當耗時，但是軍方這次加快速度，曾聖光的家屬同時正前往烏克蘭，烏克蘭政府也試著提供協助。軍方將於基輔為他舉行追悼儀式，日期仍未定。

消息人士指出，曾聖光家屬已抵達波蘭華沙。