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27歲饒舌歌手遭判死刑！挺示威寫歌觸怒政府　安全部隊上門抓人

▲▼ 伊朗庫德族27歲男饒舌歌手薩曼亞辛（Saman Yasin）。（圖／翻攝自IG）

▲薩曼亞辛被判處死刑，處決日期目前仍未知。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗庫德族27歲男饒舌歌手薩曼亞辛（Saman Yasin，又名Saman Seydi）10月29日被法官判處死刑，因為他支持有關頭巾女孩艾米尼之死的抗議示威活動，還曾寫歌批評政府。目前處決日期未知，外傳他的家人被威脅不許談論此事。

每日郵報報導，薩曼亞辛住在伊朗首都德黑蘭，但10月2日這天，他在家中遭到安全部隊逮捕。當局指控薩曼亞辛仇視真主，這是一項可判處死刑的罪名，因為他曾在社群媒體表態支持頭巾女孩艾米尼之死的抗議活動，也寫歌談論失業、政府壓迫人民等議題。

薩曼亞辛先是被關押在法沙富耶監獄（Fashafouyeh），接著移監至埃溫監獄（Evin），外傳這段期間身心備受折磨。到了10月29日這天，伊斯蘭革命法院第15分院法官薩拉凡提（Abolqasem Salavati）判處薩曼亞辛死刑。

Kurdish rapper Saman Yasin accused of ”enmity against God” for supporting protests against the regime in Iran has been...

Dr. Nina Ansary 發佈於 2022年11月9日 星期三

已知薩曼亞辛家人或律師當時並沒有在場陪同，且目前處決日期仍不清楚。不過一名匿名人士向反政府媒體透露，他的家人被威脅不許談論此事。在推特上，目前有許多網友主張推翻此項裁決，聲援薩曼亞辛與其他同樣在抗議事件中被逮捕後面臨死刑判決者。

伊朗自9月中旬以來爆發大規模示威，原因就是22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）遭道德警察以服裝不合適逮捕後喪命，生前疑似遭到嚴重毆打。此案重新點燃了伊朗民間對於政府限制人民自由、嚴格要求女性穿著，以及經濟因制裁萎靡不振的憤怒，但當局採取血腥鎮壓，獨立機構宣稱，連續數周的示威已造成304至356人死亡，至少1160人受傷。

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