梨泰院爆發人群踩踏慘劇　南韓總理喊「改革警察」！偵辦飯店違建

▲南韓國務總理韓悳洙10日表示將針對警察制度、人潮安全管制措施等進行改革。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

首爾梨泰院10月29日爆發踩踏慘劇，導致156條人命犧牲，至今陰影仍在社會各界揮之不去。今（10）日上午，南韓國務總理韓悳洙在會議表示，未來將建立起跨政府災難安全管理機制，完成警察制度改革，擬定人潮管理方案，為死者家屬提供「一條龍」式的協助。另外，警方針對非法違建的漢彌爾頓飯店進行偵辦。

根據《韓聯社》，南韓國務總理韓悳洙10日上午主持中央災難安全對策本部會議時表示，將儘速擬定制度改善方案、透過偵查儘快釐清真相，同時強調將對全國民眾透明公開，「無論對象是誰，將會向需要負起責任的人究責。」

先前韓媒《東亞日報》曾指出，梨泰院踩踏悲劇事發巷弄，位於其上端的世界飲食文化大街兩側皆被漢彌爾頓飯店蓋滿違章建築，其中一側是飯店本館北側酒店外推的露臺，該露臺占地17.4㎡，且非法經營10多年，另一側是漢彌爾頓飯店為萬聖節派對活動所增設的攤販，導致用來疏散人潮的世界飲食文化大街的寬度從5公尺縮減至4公尺。

▲警方針對漢彌爾頓飯店進行扣押搜查，飯店旁掛有哀悼死者橫幅。（圖／CFP）

漢彌爾飯店還在本館西側與事發巷弄之間設置用來遮蔽冷氣室外機的假壁。外界認為，假壁的設置和兩端的違章建築導致巷弄更為狹窄，加劇了「瓶頸現象」，在街道更為壅塞的情況下，人潮難以立刻疏散，無形中增添傷亡人數。

《韓聯社》在昨（9）日晚間報導，負責偵辦梨泰院踩踏事件的警察廳特別搜查本部9日上午11時派遣14名搜查官，前往漢彌爾頓飯店與代表理事A某的住宅等共3處地點，取得飯店經營與相關許可等資料。

針對在漢彌爾頓飯店本館2樓北側等飯店周遭地區設置非法結構物、在未取得批准下占用道路等嫌疑，警方依違反建築法與道路法立案偵辦A某，同時扣押搜索飯店。

▲▼韓國傳統薩滿宗教前往梨泰院事故現場進行招魂、慰靈儀式。（圖／達志影像／newscom）

另外，負責偵辦該案的警方也認為龍山區廳（區公所）長年以來縱容飯店違建，間接導致事故時人員傷亡規模擴大，且龍山區廳今年4月更通過「允許跳舞條例」，允許首爾市龍山區內一般餐廳或飲食店家只要擁有音響設備，就能准許讓顧客們在座位上跳舞。

警方認為該條例導致梨泰院業者們將自己的店家當作酒吧或夜店經營，在音樂或舞曲產生噪音過大的情況下，導致踩踏災難發生時，人與人之間變得更加難以溝通。

警方8日扣押搜查龍山區議會事務局，確認龍山區廳或議會成員等與梨泰院業者之間否存在著官商勾結關係。

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