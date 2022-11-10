普丁下令「140小時軍事訓練」納入中學必修課！　拿槍、急救全都學

▲普丁下令將軍事訓練課程列入中學生的必修課中。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭數月，如今卻陷入僵局，戰勢也不甚樂觀，大量的新兵在未接受完整訓練的情況下就被丟到前線送死，引發國民不滿。如今則傳出，普丁要求從2023年起，中學生必須在畢業前2年接受140個小時的軍事訓練課程，學習如何使用軍事設備與急救，該課程也將列入必修學分中。

根據《每日郵報》報導，俄軍目前在烏克蘭戰爭中節節敗退，不但嚴重打擊士氣，更動搖民心。然而俄羅斯教育部長謝蓋爾（Sergei Kravtsov）9日卻突然宣布，自2023年起，學生必須接受至少140個小時軍事訓練的必修課程。

在訓練課程中，將由有過作戰經驗的老兵指導學生，內容包含各種實用的軍事技能，例如如何使用機關槍、在戰爭中替他人急救以及如何搭建緊急避難所等。

▲俄軍在烏克蘭戰爭中節節敗退，並宣布撤出赫爾松地區。（圖／路透）

謝蓋爾表示，相關課程已經開始籌備，預計在1月1日之前準備完成，並進行測試，預計2023年的新學期就可以正式上路。而將軍事訓練排入學校課程一事則被認為是「協助公民有系統性地為可能發生的戰爭做好準備」。

俄羅斯上一次將軍事訓練課程強制引入校園是在蘇聯時代，當時學生們被要求接受「初級軍事訓練計畫」。學生必須學習基本的急救、槍械操作以及應對核武與化學襲擊的方法。不過1993年蘇聯解體後，軍事訓練課程也從學校中退場，怎知如今因為在烏克蘭戰爭中不斷面臨挫敗，因此又再度宣布將軍事訓練納入學生必修課程中。

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