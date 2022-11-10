扒皮自家人！「85度C」剝削台灣留學生　遭澳洲重罰978萬元

▲台灣知名連鎖餐飲業者「85度C」，爆出剝削台灣留學生遭重罰。圖為澳洲「85度C」。（圖／翻攝自Google地圖）



實習記者林郁婷／綜合報導

從台灣發跡的連鎖咖啡蛋糕烘培店「85度C」，近日遭澳洲公平工作調查專員署（FWO）發表聲明指出，該公司涉嫌以實習名義，剝削來自台灣的留學生，遭當地法院重罰47.52萬澳幣（新台幣978萬元），是歷年來澳洲公平工作調查專員署調查案件罰款金額的第5高。

根據《SBS》報導，FWO聲明顯示，「85度C」在2016年7月至2017年6月間，少付台灣留學生共42萬9393澳幣（約新台幣884萬元）薪水，這些學生年齡介於20到22歲，持工作簽證至澳洲實習，英語能力不太好，每周工作60~70小時，卻只有1650~1750澳幣（約新台幣3.4至3.6萬元）薪資，相當於時薪不到6澳幣（約新台幣123元）。

根據澳洲現行就業法，2016年7月已將最低時薪上調至17.70澳幣（約新台幣364元），而「85度C」少付了將近3成時薪；當地法官表示，「本案屬於剝削性質，且違規行為明顯故意，若未來公司再被發現低付工資，其董事恐面臨個別法律訴訟。」

事實上，「85度C」不是初犯，《雪梨晨鋒報》2015年7月報導，2009年至2014年10月期間，85度C只支付了4名勞工法定最低工資的56％，包含3名持工作假期簽證的台灣人、1名中國交換學生，遭FWO裁定須償還欠付的4萬2775澳幣（約新台幣88萬元）工資。

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