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紐約台裔聯邦眾議員孟昭文連任！　侯可當選州長寫女性參政歷史

▲▼ 美國聯邦眾議員孟昭文。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 雙親來自台灣的美國聯邦眾議員孟昭文8日在期中選舉輕鬆擊敗對手，第6任期到手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約9日專電

美國期中選舉8日投票，紐約台裔候選人方面，聯邦眾議員孟昭文連任成功，州參議員劉醇逸連任在望。政壇新秀曲怡文、廖安怡與競爭對手票數在伯仲之間，選舉結果難料。

根據美聯社，孟昭文所在的紐約市皇后區國會第6選區7成選票開出，爭取第6任期的她得票率約63%，確定勝選，繼2020年再度輕鬆擊敗共和黨籍對手茲米契（Tom Zmich）。

孟昭文現年47歲，雙親來自台灣。她跟隨父親孟廣瑞腳步從政，2008年當選紐約州眾議員，2012年競選聯邦眾議員成功，以全美首位台裔女性聯邦眾議員身分進入國會，關注女權、長者照護、槍枝管制、氣候變遷、移民及治安等議題。

她曾任民主黨全國委員會（DNC）副主席，現任聯邦眾議院撥款委員會委員。

▲▼紐約市前主計長劉醇逸（John Liu）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 55歲的劉醇逸代表民主黨，在皇后區的紐約州參議會第16選區遭遇共和黨籍對手克魯斯挑戰。（圖／達志影像／美聯社）

55歲的劉醇逸代表民主黨，在皇后區的紐約州參議會第16選區遭遇共和黨籍對手克魯斯（Ruben Cruz）挑戰。根據紐約時報，近7成選票開出，劉醇逸得票率領先16個百分點，但尚未自行宣布當選。

劉醇逸曾任紐約市議員、市主計長，參選紐約市長、州參議員接連失利。重拾教職多年後，他2018年復出政壇，以過半得票率成為首位台灣出生的紐約州參議員，2020年順利連任。

曲怡文獲劉醇逸背書，在布魯克林的紐約州參議會第17選區競選。截至發稿，逾6成選票開出，她以不到1個百分點的得票率差距領先共和黨籍對手拉貝拉（Vito LaBella）。曲怡文在地方深耕多年，爭取成為首位台灣出生的女性紐約州參議員。

政治素人廖安怡代表共和黨參選，在皇后區的紐約州眾議會第40選區挑戰2013年連任至今的民主黨籍韓裔議員金兌錫（Ron Kim）。截至發稿，近4成選票開出，廖安怡得票率落後4個百分點。

▲▼ 紐約州長侯可（Kathy Hochul）。（圖／路透）

▲ 侯可8日在期中選舉擊敗共和黨籍聯邦眾議員澤爾丁，成為首名當選紐約州長的女性。（圖／路透）

紐約州長選戰方面，根據美聯社，近9成選票開出，民主黨籍現任州長侯可（Kathy Hochul）以不到6個百分點的得票率差距擊敗共和黨籍聯邦眾議員澤爾丁（Lee Zeldin），順利當選。

去年8月，侯可在前州長古莫（Andrew Cuomo）因性騷擾醜聞辭職後上任，成為紐約歷來首位女性州長。如今她經過選戰考驗，成為首位當選紐約州長的女性，再次寫下歷史。不過，紐約一向是民主黨票倉，在選民對治安、經濟日益不滿的當下，她的勝選差距比預期小。

至於其他國會議員選情，民主黨大老舒默（Chuck Schumer）以約14個百分點的得票率差距輕鬆勝選，但未必能保住聯邦參議院多數黨領袖頭銜。民主黨內進步派代表人物歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也以極大差距連任聯邦眾議員，沒有太大意外。（編輯：林憬屏）

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