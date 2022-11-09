川普小心！迪尚特壓倒性連任佛州州長　分析曝：他是共和黨的未來

▲佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）以壓倒性的票差篤定勝選，他與夫人凱西（Casey）8日晚間一同登台謝票。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國期中選舉陸續開票中，共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）以將近20%的得票率懸殊差距獲得壓倒性勝利，眾多支持者更在勝選晚會上高呼「再等2年」口號，暗示將支持他出馬2024年總統大選。《紐約郵報》一篇觀點分析就指出，迪尚特在這次選戰中展現了他本人將是「共和黨的未來」。

▲美媒社論分析稱，迪尚特以大幅票差展現了自己將是「共和黨的未來」。（圖／路透）

據CNN數據，佛州州長改選開票進度至截稿前已超過98%，而現任共和黨州長迪尚特以59.4%的高得票率，碾壓對手的40%得票率，成功連任。以票數而言更是大贏對手150萬票，與4年前他當選州長時僅以3.3萬票險勝的光景相比，取得了巨大進展。

迪尚特8日晚間篤定勝選後表示，人民在4年後的今天做出判決，「我們不僅贏得選舉，還改寫了政治版圖。」台下支持者紛紛高喊著「再等2年（two more years）」之際，他笑容滿面地向民眾致謝。《福斯新聞》與《紐約郵報》撰稿人古德溫（Michael Goodwin）就分析，民主黨常勝之地、擁有70%拉丁裔人口的邁阿密-戴德郡（Miami-Dade），迪尚特能以兩位數的得票率優勢勝出是一大躍進。

古德溫評論，迪尚特在每一輪選戰中似乎都拉攏了更多拉美裔選民加入支持共和黨的陣營，「突然之間，2024年感覺並不那麼遙遠，而川普看起來也不像是唯一或必然的提名人選。」古德溫認為，迪尚特勝選演說不到10分鐘，卻和他壓倒性的勝利一樣令人印象深刻，他在這次選戰中展現了自己將是「共和黨的未來」。

彭博社也分析，期中選舉對於2024年總統大選影響最深的可能是，佛州已從「紫色變成紅色」（親共和黨），邁阿密-戴德郡政治版圖的重新調整極具震撼力，民主黨2年後無論提名誰為總統候選人，投入競選前都應該對爭取佛州選民支持更加慎重。

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