四腳獸霸佔殘障廁所　男不爽「敲門聲打斷愛愛」半裸暴打清潔工

▲男子不爽好事被打斷，怒打清潔工。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名清潔工在打掃廁所時意外發現「四腳獸」，他敲門希望裡面男女能趕快出來，沒想到對方急著「辦事」完全不理會，他只好繼續敲門約3分鐘，結果對方一開門竟把他暴打一頓。

28歲男子法倫(Billy Dean Fallon)被控今年1月20日晚間，在黃金海岸郊區伯利角(Burleigh Heads)一間夜店廁所攻擊清潔工。監視器畫面可看到，當時廁所約有3名女子正在排隊，一名清潔工狂敲殘障廁所的門，敲了3分鐘後，上身赤裸的法倫開門後突然衝向清潔工攻擊。

▲男子失控打人的模樣全被拍下。（圖／翻攝自Facebook）

法倫與清潔工在地上扭打成一團時，一名穿著綠色洋裝的女子手上拿著酒杯走出廁所，目睹法倫失控的模樣也嚇了一跳。後來夜店保全衝進廁所幫忙，好不容易才把渾身是血的法倫拉走，清潔工的鼻子則被打斷。

本案7日開庭，法倫的辯護律師表示，法倫當下因為辦事到一半，為了保護女伴與自己，才會衝動打人。不過法官認為，清潔工只是盡責工作，不管因為什麼理由，法倫都沒有必要毆打對方，最後判處他入獄12個月，並支付清潔工澳幣1500元（約台幣3萬元）賠償金。