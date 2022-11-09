英國貿部副部長訪台　蔡英文接見：願助全球重整半導體供應鏈

▲ 蔡英文9日在總統府接見韓斯。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國際貿易部貿易政策副大臣韓斯（Greg Hands）7日訪台，9日晉見台灣總統蔡英文。蔡英文感謝英國對台支持，並表示希望與英國簽署貿易協定，深化與新首相蘇納克（Rishi Sunak）政府合作，也願意協助全球重整半導體供應鏈。

《路透社》報導，蔡英文在總統府會見韓斯，感謝英國長期以來對台灣參與國際事務及台海和平穩定的支持。她也表示，「我們非常重視英國提出促進台灣及英國貿易夥伴關係的建議，目標是加強台灣與英國之間互利的經貿交流，希望台灣與英國共同努力，推動簽署雙邊投資及貿易協定。」

蔡英文指出，台灣作為主要電腦晶片產地，願意「做出最佳配置」，幫助世界重整半導體供應鏈，也期待與英國等民主盟友合作，建立更具彈性的全球供應網絡。

她提到，台灣也希望英國能夠順利加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），並支持台灣成為會員，「我希望在新政府支持下，台英關係能夠不斷改善，合作取得更多成果。」

根據韓斯辦公室，韓斯對蔡英文表示，「我們的關係超越貿易與投資。作為二個擁有強大民主及制度的島國，我們有許多共同點；作為志同道合的夥伴，我們面臨許多共同挑戰。」

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