隆乳救一命！她術後驗收美胸　一摸驚覺怪怪「竟然驗出癌」

▲外國一名女子認為，就是因為隆乳手術，她才能及早發現乳癌。（圖／達志示意圖）



記者吳美依／綜合報導

外國女子蕾貝卡（Rebecca Craggs）考慮近2年後，終於完成夢寐以求的隆乳手術，首度拆下繃帶檢查時，卻感覺皮膚下有異物正在移動，「非常突出，就像一粒堅硬的蠶豆，大小也差不多」，經過一番醫學檢查，竟然確診乳癌。她直言，隆乳讓自己及早發現腫瘤，「肯定救了我的命」。

蕾貝卡回憶，她對隆乳成果非常開心又滿意，但2周後就發現不對勁，「我的天啊，我右乳房側邊有一個腫塊！」她立刻預約看診，一開始還被研判沒有大礙，後來被轉至伯明罕城市醫院（Birmingham City Hospital）接受超音波、乳房攝影、活體組織切片檢查，果真確診乳癌。

蕾貝卡認為，幸好有去隆乳，才避免癌細胞擴散至淋巴、肺臟、肝臟或其他器官，「如果沒有它，我可能還到處晃來晃去，不知道自己得了（乳癌），還想著15個月前的乳房攝影是沒問題的，而我下次預約檢查日可是在2年後。」

去年12月，蕾貝卡接受乳房腫瘤切除手術，確認癌細胞沒有擴散，今年4月又經歷3周放射性治療。她計畫接下來5年每年都要接受乳房攝影，也會每天檢查乳房。蕾貝卡呼籲，對於任何乳房異常腫塊都應該提高警覺，絕對不要以為沒事，或者害怕就醫。